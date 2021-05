Karim Benzema dice donde cree que dirigirá Zinedine Zidane la próxima temporada

Francia sumó un refuerzo de lujo de cara a la Eurocopa. A sus 33 años Karim Benzema regresará a la campeona del mundo tras una temporada donde si bien no hubo títulos, continúa demostrando que nadie puede sacarle la 9 del Real Madrid. En lo que son momentos de expectación en cuanto al futuro del club blanco, el delantero contó a L’Equipe donde cree que dirigirá Zinedine Zidane en la próxima temporada.

"Ha sido entrenador del Real Madrid hasta ahora, ¿no? No veo que se vaya. No se va a ir, ya lo verás. Si se va, se va... Pero por ahora, no veo al Real sin Zidane", marcaba el delantero al diario francés sobre el futuro de ZZ, al que ve todavía con energía para dirigir a los Merengues.

Más que un entrenador

Benzema destacó la confianza que ha recibido de parte de un Zidane que se la ha jugado siempre por el francés. Delanteros como Morata o Jovic llegaban para pelearle el puesto, aunque para ZZ Karim siempre fue prioridad: "Siempre ha sido sincero conmigo. Cercano y muy sincero. Cuando las cosas van bien, me lo dice, pero cuando no, ¡También me lo dice! Siempre es muy abierto al respecto, ya sea en los entrenamientos o en los partidos. Por eso le respeto tanto, siempre es muy directo conmigo. Eso me da mucha confianza en el campo. Es mi entrenador, pero es como mi hermano mayor. Siempre me ha apoyado, tanto si me va bien como si no, y siempre me ha ayudado a mejorar, cada año".

"Míralo así: ¡Hemos tenido 60 lesiones! En ningún momento, el Real Madrid jugó con su equipo típico. Podríamos haber ganado todo y lo hemos perdido todo, así es el fútbol. Estoy decepcionado, pero estoy contento de estar en la Eurocopa porque todavía tengo esperanzas de ganar un trofeo esta temporada", finalizaba Benzema sobre su balance de la campaña.

Se espero que Zidane de una respuesta a Florentino en poco menos de una semana. En un mercado donde las opciones para reemplazarle no abundan, habrá que ver si tras 132 goles y 10 títulos, Benzema y ZZ siguen juntos en Real Madrid.

