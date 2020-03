Rescindió el contrato con su equipo porque no frenaron la liga ante el coronavirus

Obi Mikel tiene espaldas de sobra compo para plantarse y no dudó en oponerse de manera manifiesta a la decisión de la liga de Turquía de no frenar la actividad ante la amenaza mundial que representa la expansión del coronavirus.

El mediocampista nigeriano, que disputó el último Mundial en Rusia, decidió entonces que era el momento de rescindir su contrato con el Trabzonspor de aquel país.

"El contrato con fecha de inicio del 30 de junio de 2019 y fecha final del 31 de mayo de 2021, ha sido rescindido por mutuo acuerdo. Con ello, el futbolista renuncia a todas las reclamaciones futuras", indica un comunicado del Trabzonspor.

"Hay vida más allá del fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar en estas condiciones. En esta época crítica, todo el mundo debería estar en casa con su familia y sus seres queridos", había expresado previamente Obi Mikel en Instagram.

Y agregado: "La temporada debería cancelarse cuando el mundo afronta tiempos tan turbulentos".

