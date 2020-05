Rodgers, DT de Leicester, confirmó que tuvo coronavirus: "Apenas podía caminar"

El reconocido Brendan Rodgers, actualmente director técnico de Leicester City, confirmó públicamente que tanto él como su esposa padecieron el coronavirus.

"Mi esposa y yo tuvimos coronavirus justo después de que la Premier League se detuviera. Una semana después realmente empecé a luchar contra ello, no tenía olfato ni gusto", señaló.

"No tenía fuerzas y realmente luché, mi esposa tampoco era la misma. Nos hicimos la prueba y ambos dimos positivo. Apenas podía caminar", añadió en diálogo con 'BBC Leicester Sport'.

"Me recordó escalar el monte Kilimanjaro. A medida que subes más alto te quedas sin aliento. Al caminar 10 metros me sentía muy diferente. Salí a correr y no pude hacerlo", profundizó.

"Me sentía realmente débil, no tenía apetito y tuve una sensación extraña durante tres semanas, de no sentir ni el sabor ni el olor", completó Rodgers, que pudo superar la enfermedad.

Brendan Rodgers, de 47 años de edad, se encontraba edificando una buena campaña con Leicester. Anteriormente comandó a Watford, Reading, Swansea, Liverpool y Celtic.

