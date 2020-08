Sálvese quien pueda: los únicos tres jugadores que Barcelona considera intransferibles

Llegando confiado a los cuartos de final de la Champions League luego de sacar sin muchos problemas de la competencia al Napoli, Barcelona debió verse las caras el pasado viernes con nada más ni nada menos que el Bayern Múnich. Protagonizando una de las derrotas más dolorosas y fuertes de su historia, el equipo comandado técnicamente por Quique Setién quedó eliminado al caer derrotado por 8 a 2.

Instantes después de culminar el cruce internacional, Gerard Piqué, devastado por la situación, se ofreció a dejar el Barcelona si la directiva así lo cree necesario y marcó: "No se puede ir por Europa así. No es ni la primera ni la segunda vez. Espero que sirva de algo. Me ofrezco, si hay que traer sangre nueva, soy el primero en irme".

En vistas al inicio de la temporada 2020/2021, la Comisión Directiva de la institución de la Liga Española habría comprendido que la situación que el club vive es muy alarmante y cambios profundos se requieren para revertir la situación y sacar al club a flote.

+ Los números de Messi, ter Stegen y De Jong en la temporada 2019/2020 de Liga Española y Champions League:

Según reportó Mundo Deportivo, la cúpula dirigencial Culé comprende que el delicado momento que el Barcelona transita exige transiciones radicales y de profunda importancia. Una de ellas, aparentemente, sería justamente la reestructuración del vestuario Blaugrana.

Exteriorizando que al día de la fecha existen solo tres jugadores intocables e intransferibles, el sitio web explicó que los únicos elementos no prescindibles de la plantilla profesional del club son Marc-André ter Stegen, Frenkie De Jong y Lionel Messi. Además, se haría una excepción y se pondría en la misma bolsa de los tres pilares previamente mencionados a Ansu Fati y Riqui Puig, quienes prometen dar que hablar en un futuro cercano y se han desempeñado de forma correcta a lo largo de la temporada.

