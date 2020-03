Sarri: "No hay en el mundo un jugador que pueda sustituir a Cristiano"

No son horas fáciles las que está atravesando Cristiano Ronaldo, que dejó Turín y viajó a Madeira, Portugal, donde su madre fue internada tras sufrir un accidente cerebrovascular.

El crack portugués se ausentó del entrenamiento del martes con Juventus y hará lo propio este miércoles, decisión respecto a la cual no ha tenido ninguna oposición del cuerpo técnico, sino todo lo contrario.

"Se trató de un problema personal. Si Cristiano quiere, cuando vuelva, hablará del problema que está atravesando", se limitó a decir el entrenador Maurizio Sarri.

Por suerte para Juventus, el partido de vueltas de semifinales de la Copa Italia ante Milan, previsto para este miércoles, fue suspendido por el pánico generalizado que existe en el país respecto al Coronavirus.

Pero puede que Sarri pierda incluso al portugués para la próxima jornada de Seri A y fue allí que dejó en claro que, cuando Cristiano no está, nadie puede reemplazarlo.

Cristiano Ronaldo ya está en Funchal para apoyar a su madre el ictus que sufría este marteshttps://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/o50lsTNQg2 — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) March 4, 2020

"La eventual ausencia de Cristiano, obviamente, cambiaría nuestro planeamiento. No tenemos un jugador que lo pueda sustituir. Pienso que no lo hay en el mundo. Cambiaremos algo si él no está", concluyó el DT.

Lee También