Scholes: "Por culpa de Barcelona y Real Madrid solamente tengo dos Champions"

Paul Scholes solamente defendió una camiseta a lo largo de su extensa carrera como futbolista profesional: la de Manchester United, donde es ídolo absoluto.

En total, el exmediocampista, hoy de 45 años de edad, conquistó 28 títulos oficiales con la poderosa escuadra de Old Trafford. Sin embargo, tiene un reproche para hacer.

Es que Scholes, que disputó dos ediciones de la Copa del Mundo con Inglaterra, no está conforme con los dos títulos que ganó en la UEFA Champions League (1999 y 2008).

"De no ser por el Barcelona y por el Real Madrid podríamos haber ganado cuatro, cinco o seis Champions más. Realmente tuvimos bastante mala suerte", indicó en diálogo con 'A Goal In One'.

"Barcelona en el mediocampo tenía a Andrés Iniesta, Xavi, Sergio Busquets y Lionel Messi, con Henry a la izquierda. De pareja de centrales estaban Gerard Piqué y Carles Puyol. Simplemente irreal", profundizo.

"Real Madrid tuvo un equipo con Ronaldo, Zinedine zidane, Luis Figo, Redondo, Raúl, Roberto Carlos, Hierro, Iker Casillas. Era simplemente espectacular", completó Scholes.

Lee También