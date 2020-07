¿Se va de Real Madrid? A Zidane le preguntaron por su futuro y sorprendió a todos

Hace apenas algunas horas, Real Madrid se quedó con el título en La Liga de España luego de ganarle un mano a mano a Barcelona en la recta final. Por ende, se viven horas de fiesta en el Merengue.

En ese contexto, Zinedine Zidane, su director técnico, se refirió a diversas cuestiones tras haber sumado una nueva conquista con la Casablanca. Y, al hablar de su futuro, dejó a todos con la boca abierta.

Sucede que el exvolante francés fue consultado sobre su continuidad en Real Madrid y sus palabras sorprendieron a propios y extraños, exteriorizando que no sabe qué es lo que puede llegar a pasar.

"Nadie sabe lo que va a pasar. Tengo un contrato, me gusta estar aquí, pero no se sabe nunca lo que va a pasar en el fútbol. Aquí se cambia de un día a otro, no sé lo que va a pasar en el futuro", señaló Zidane.

"Me siento afortunado de estar aquí, en este club. Pienso en cada día porque esto se acabará un día, como ha pasado una vez. Y un día va a pasar de verdad, por eso pienso en el día a día", profundizó.

Cabe destacar que, pese a la felicidad relacionada con el título en el mencionado certamen doméstico, Zidane se mostró molesto en reiteradas oportunidades por los cuestionamientos en torno a los arbitrajes.

