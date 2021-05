Pertenece al Real Madrid, apenas tiene 31 años ¡y podría retirarse tras la Eurocopa!

Es un hecho que Gareth Bale, después de su préstamo al Tottenham, deberá volver al Real Madrid, ya que es dueño de su pase, a partir del próximo 1 de julio. Eso era un dato que ya lo sabían todos y, más que nada, el propio galés. Desde ahí, se abrían mil puertas a si buscaría un nuevo club, si su lugar en la Casa Blanca podría cambiar sin Zinedine Zidane y demás.

+ La mala temporada de Sergio Ramos que lo sacó de la Euro

+ Oficial: Cristiano Ronaldo seguirá en la Juventus

+ Benzema sobre el futuro de Zidane

Sin embargo, una frase del pasado fin de semana dio que hablar, después de la victoria contra el Leicester City en la última jornada de la Premier League, Bale aseguró en una entrevista con Sky Sports: "No diré nada hasta después de la Eurocopa. Sé lo que voy a hacer, pero se armaría un caos si lo digo. Ahora mismo no pienso en nada que no sea en Gales y en terminar la temporada lo mejor posible".

Recordemos que a mediados de año deberá jugar la Eurocopa 2021 con la Selección de Gales, el único equipo donde se lo ha visto realmente feliz al futbolista en las últimas temporadas. Hasta ahí, nada más allá de lo normal. No obstante, lo que no ha sido normal es el rumor que ha tomado revuelo en las últimas horas desde la prensa española.

Según informó ABC, Bale está pensando en retirarse a sus 31 años del fútbol profesional. Sí, así como lees. Para eso, rescindiría su contrato con Real Madrid, donde le queda un año de vínculo hasta mediados de 2022. Está claro que en la Casa Blanca ha dejado de sentirse cómodo hace mucho, pero esta noticia nos sorprende a todos.

La temporada de Bale:

En septiembre del 2020, se oficializó su regreso al Tottenham. En la Premier League, Bale jugó veinte partidos, en los cuales diez fue titular. Además, marcó once goles y dio dos asistencias: sí, un gol cada 84 minutos. Muy buenos números.

El último gol de Bale en la temporada:

Lee También