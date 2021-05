Sergio Ramos: Complot contra Real Madrid y hundido en su año más difícil con España

“Sergio Ramos no irá a la Eurocopa porque no ha podido competir”, comentaba Luis Enrique anoche sobre el último golpe recibido por el capitán de Real Madrid en lo que vamos de temporada. Una donde no ha definido su futuro, donde las lesiones le han tenido al margen y donde no habrá nuevos títulos. En medio de todo esto, desde España apuntan a un complot anti madridista.

“Luis Enrique, yo creo que no has entendido lo que es la selección. Nos debería unir a todos y haz vuelto a sacar tu vena barcelonista en la lista. Ya sabemos que tienen resentimiento contra Real Madrid. No poner a ningún jugador del equipo es una muestra de anti madridismo brutal. Sergio Ramos es el capitán y tenías dos cupos libres, pero era obvio que te lo querías cargar”, declaraba Tomás Roncero, periodista del Chiringuito anoche sobre las razones del ex entrenador del Barça para dejar por fuera de la lista al defensor.

Un año para el olvido

Real Madrid no moverá su oferta, reducción de sueldo por la pandemia y un solo año de contrato. A solo 37 días para ser jugador libre, Sergio Ramos no cuenta ahora mismo con otras opciones para continuar su carrera fuera del Bernabéu. En lo que ha sido una temporada donde las lesiones y su operación de la rodilla le han hecho perderse más del 55% de los encuentros, el capitán Merengue está ahora mismo en el limbo.

Gracias a que solo pudo estar presente en 21 ocasiones a lo largo de los últimos 12 meses, sus registros goleadores también se ven perjudicados. Tras 4 temporadas donde redondeó un promedio de 8 tantos, en esta el capitán tan solo pudo mojar en cuatro oportunidades.

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.



After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

Se había comentado que su baja en la selección podía significar una posible convocatoria para los Juegos Olímpicos, único torneo que todavía no ha disputado con La Roja. Hasta el momento, no solo no haría parte de la lista sino que no ha recibido la vacuna obligatoria para jugar en Japón. Panorama negro para un Ramos que vive su temporada más difícil como profesional.

Lee También