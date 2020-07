Sergio Ramos invitó a Conor McGregor a entrenar con Real Madrid

¿Qué será del futuro deportivo de Conor McGregor? Nadie lo sabe. El dos veces campeón de UFC anunció hace algunas semanas su retiro de las artes marciales mixtas, aunque ya lo había hecho antes de volver a pelear. Sin embargo, en los últimos días comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un enfrentamiento ante el campeón interino de peso ligero Justin Gaethje.

El nombre del irlandés suena con fuerza, también, cada vez que se habla de la posibilidad de organizar una cartelera de boxeo de esas que trascienden la atención del aficionado regular, como fue su combate ante Floyd Mayweather en 2017. Incluso se dijo que a DAZN le interesaba enfrentarlo ante Canelo Álvarez, pero la pandemia de coronavirus ha provocado una considerable reducción de recursos económicos que sería el principal obstáculo para conseguirlo.

Instagram de Conor McGregor

Mientras tanto, Conor McGregor se ha dejado ver por demás de relajado en sus redes sociales, compartiendo un día de sol con familiares y amigos del Blackforge FC, club al que ha apadrinado en su país. En los videos que subió luce un cañón en la pierda izquierda y, lo que no es poco, también buena puntería.

No sabemos si tanta como para presumirla directamente ante Sergio Ramos, pero ya sabrán ustedes cuánto ego tiene The Notorious: "¿Qué opinas, Sergio Ramos?", escribió en la red social. El defensor y capitán del Real Madrid no tardó en responder con una propuesta: "Qué clase, compañero. ¿Te gustaría un entrenamiento en Real Madrid? Eres bienvenido a unirte a nosotros en cualquier momento".

Conor McGregor se tomó muy en serio la invitación del ya legendario futbolista Merengue y avisó que pronto se dará una vuelta por Vadebebas o el Bernabéu: "Mi hermano, gracias. La próxima vez que esté en Madrid sería un honor", escribió.

Lee También