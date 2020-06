Setién sobre el partido del Real Madrid: "Todo el mundo ha visto cómo ha sido"

La jornada de domingo en LaLiga cerró de forma muy polémica en la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad por 2-1.

Luego de que Barcelona dejara puntos en el camino empatando ante Sevilla, los de Zidane aprovecharon y se subieron a lo más alto de la tabla igualando en puntos al eterno rival.

De igual manera, más de una decisión arbitral quedó en el ojo de la tormenta y fue el propio Setién quien opinó sobre esto en conferencia de prensa.

"Hay cosas que no podemos controlar y que no dependen de nosotros. Nos vale con ganar los partidos. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno hará las valoraciones que sean oportunos", comenzó.

Luego, agregó: "Yo no especulo. Escucho una serie de palabras y la frustración de haber perdido dos puntos te empuja a decir que LaLiga se va a poner difícil. En momentos de frustración uno puede no afinar bien, pero sin más. Respecto al VAR, es una herramienta que nos puede hacer mejores indiscutiblemente. Pero hay que utilizarla porque nos da una visión más clara de la realidad cuando hay que tomar decisiones rápidas. Lo bueno es poder verlas con diferentes ángulos y con visión. Es entendible que pensemos que por qué algunas acciones se revisan y otras no, en unos partidos sí y otros no. Y uno puede pensar que no se está utilizando bien".

Sobre el torneo local, analizó: "Ahora es verdad que el la diferencia de gol nos pone por debajo, pero seguimos teniendo los mismos puntos. Ahora el margen de error es menor, pero también para ellos. Lo que podemos decir para nosotros vale para ellos. No pueden tener ningún error y hemos visto muchas Ligas que se han resuelto en los últimos partidos. Las cosas siguen igual pero quedan ocho partidos y nosotros seguimos teniendo la misma idea. Ganar todos los partidos y estar ahí a todo el mundo. Hay que esperar hasta el final a ver lo que pasa. El objetivo es llegar al final con opciones".





Lee También