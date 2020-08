Setién, sobre su futuro: "No depende de mi"

Lo acontecido en el Estadio Da Luz quedará para siempre en la memoria de los fanáticos del fútbol.

Esta tarde, el Fútbol Club Barcelona cayó por 8 a 2 ante el Bayern Múnich y fue eliminado de la Champions League.

Los catalanes fueron completamente abatidos por un conjunto alemán que se metió directo en las semifinales.

Al finalizar el encuentro, Quique Setién, apuntado como uno de los grandes responsables, habló con la prensa y comentó sus sensaciones.

"Es una derrota tremendamente dolorosa, creo que son demasiados goles, muchos de ellos merecidos. El equipo se ha visto desbordado en ocasiones, han tenido mucha efectividad. Hemos empezado bien pero la contundencia de este equipo nos ha superado", aseguró.

Con respecto a su futuro, el DT dejó en claro que la decisión no se encuentra en sus manos: "Ahora es todo muy cercano como para pensar si voy a continuar o no. No depende de mí, hay que reflexionar como corresponde teniendo en cuenta la situación y la importancia que supone esta derrota tan humillante y dolorosa".

En las próximas horas se esperan novedades acerca de la situación del entrenador. Pero claro está, no será el único...

