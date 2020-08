Stefano Pioli, DT del Milan, confesó que su trabajo está inspirado en el América de Cali

Milan tuvo un cierre de torneo bastante atractivo. El cuadro rossonero no convencía durante sus primeros partidos en la Serie A, luego llegó el parón y posteriormente el equipo comenzó a obtener los resultados que le permitieron alcanzar la clasificación a la edición 2021 de la UEFA Europa League.

En charla brindada al diario La Reppublica de Italia, Stefano Pioli, entrenador del plantel rojinegro contó el proceso de preparación que viene teniendo su equipo en cara a la nueva temporada. En dicha entrevista confesó los secretos para obtener grandes resultados y allí su respuesta sorprenderió a los aficionados del fútbol colombiano.

"Me fijo en el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp, al más alto nivel. Pero no tengo nada resuelto, me inspiro en muchas situaciones, las jugadas a balón parado, por ejemplo, las tomé del América de Cali", sostuvo el adiestrador europeo.

El timonel del conjunto italiano observó con mucha atención todo el trabajo en ataque del conjunto colombiano que le sirvió para obtener la última estrella en el balompié criollo en una campaña en donde los de Cali volvieron a consagrarse después de varios años.

Sin duda, el trabajo efectivo en la pelota quieta fue uno de los aspectos que el entrenador extranjero utilizó para incorporarlo en su equipo y así obtener un cierre ideal en la golpeada temporada 2019-20.

