"Entiendo que UEFA quiera tomar medidas", el último aviso de Javier Tebas a Florentino Pérez para que deje la Superliga

Luego de que desde Nyon anunciasen medidas para castigar a los ‘rebeldes’ de la Superliga Europea, desde España están más que pendiente de lo que ocurra con Barcelona y Real Madrid en los próximos días. Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió a Florentino Pérez que retire al equipo blanco del torneo que pretendía acabar con la Champions antes de que UEFA actúe.

En una charla con los Desayunos de Europa Press, el dirigente fue claro en cuanto al fallido proyecto: “Casi todos los clubes han reconocido que se han equivocado. La peor sanción es la reacción de sus aficionados, ellos han reconocido su error y eso es lo que hay que tener en cuenta…Entiendo que UEFA quiera tomar medidas”.

“Yo no digo que haya hecho el ridículo (Florentino), digo que el proyecto ha fracasado tal y como lo prepararon. Sin ingleses, no podrán hacerlo. Otra cosa es que el concepto de supra competición tan dañino siga ahí”, comentaba un Tebas que aseguró no tener nada personal contra el presidente del Real Madrid.

¿Pueden tener los blancos el mismo futuro que Juventus en la Serie A?

Las informaciones de las últimas horas alrededor de una posible desafiliación de la Vecchia Signora llevaron a que se le preguntase al presidente de LaLiga si era posible ver algo parecido con Real Madrid en España: “Eso lo dijo el presidente de la Federación, no el de la Liga italiana…Nosotros no tenemos capacidad normativa para sancionar a nadie... ¿Tendremos que protegernos o no?”.

De nuevo, el dirigente pidió a Florentino Pérez que saqué al club blanco de un proyecto donde ahora mismo se encuentra solo con Barcelona y Juventus. Con UEFA preparando el golpe de vuelta, se achica el margen para que Real Madrid se retire sin consecuencias o cicatrices de la fallida Superliga Europea.

Lee También