Portugal e Inglaterra luchan por una final de la Champions que podría dejar Estambul en 48 horas

Como te lo habíamos contado la semana pasada, Estambul está cerca de ‘perder’ otra final de la Champions. Las restricciones en cuanto a viajes desde el Reino Unido hacía Turquía y el no poder garantizar la presencia de público en el estadio de Ataturk, tienen a la UEFA mirando a fondo otras alternativas donde Londres, Porto y Lisboa, ganan fuerza en una decisión que sería tomada en las próximas 48 horas.

Desde el máximo ente del fútbol europeo no quieren una nueva definición de la Liga de Campeones sin aficionados en las tribunas. Con la ventaja de que ambos finalistas son del mismo país, UEFA pretende buscar una sede donde los ingleses tengan permiso de viajar al mismo tiempo que puedan empezar a ensayarse los protocolos que regirán en los estadios de la Eurocopa. Con Estambul cada vez más lejos, Londres o Portugal son ahora mismo las opciones más realistas.

Lisboa y Porto aventajan a Wembley

El no tener restricciones para viajeros del Reino Unido desde el 17 de mayo no es la única ventaja con la que cuentan los estadios de Porto y Benfica. Portugal le habría prometido a UEFA el dejar entrar hasta 25.000 ingleses en las tribunas del estadio Do Dragao o el Da Luz. Frente a las 10.000 que se podía permitir Wembley, la ventaja es para los lusos ahora mismo.

The Times asegura igualmente que el Gobierno Británico y UEFA no terminan de ponerse de acuerdo en cuanto a los protocolos que permitían utilizar hasta un 25% del mítico estadio londinense. Con poco más de 2 semanas para que Manchester City y Chelsea disputen el título, hay mucha prisa por arrancar con la venta de entradas a hinchas y patrocinadores.

Por segundo año consecutivo y si no hay mayores sorpresas, Estambul se quedará sin la final de la Champions. ¿Le dará UEFA de nuevo la sede para la próxima temporada?

