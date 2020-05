¡Te van a odiar, Manu! Lanzini recomendó a un jugador de River para West Ham

A mediados del año 2016, Gonzalo Montiel hizo su debut profesional con la camiseta de River Plate. En aquel entonces, prácticamente nadie imaginó que el marcador central devenido en lateral derecho se convertiría en una pieza absolutamente fundamental para Marcelo Gallardo. En la actualidad, el defensor de 23 años de edad es absolutamente determinante para el Millonario, cumpliendo un rol muy importante en lo referido a la contención pero también pasando al ataque.

Como consecuencia de ello, Montiel ya fue convocado para la Selección Argentina, y, naturalmente, seguido de cerca por varios equipos importantes del viejo continente. De hecho, la escuadra del barrio porteño de Núñez ya supo rechazar ofrecimientos por él. Pero es absolutamente inevitable que las propuestas por el un gol y siete asistencias en 101 partidos oficiales con el primer equipo de River seguirán llegando. Y, tarde o temprano, terminará emigrando a Europa.

Gonzalo Montiel durante un partido de River. (Foto: Getty)

En ese contexto, este lunes, Manuel Lanzini, volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de River, le brindó declaraciones a 'Radio Continental', y, en las mismas, compartió los detalles relacionados con el interés de West Ham United por Montiel. De hecho, el también exjugador de Fluminense y Al-Jazira exteriorizó que el equipo que milita en la Premier League de Inglaterra supo preguntarle por el defensor de River y le dio el visto bueno sin dudarlo ni un segundo.

AHORA #ClossContinental | �� @manulanzini: "Decidir o plantarse el futuro es difícil. Me encantaría poder volver a #River. Extraño salir al Monumental, vivir el día a día, y escuchar las canciones. Pero la verdad es que acá estoy felíz y todavía estoy aprendiendo acá" pic.twitter.com/QKJzrg9x2E — Radio Continental (@Continental590) May 4, 2020

"Creo que Gonzalo Montiel encajaría bien en el West Ham. Sé que lo han buscado y no lo pudieron traer. Me han preguntado, hablé con él. Al director técnico le gusta jugar con tres/cinco defensores atrás", exteriorizó Lanzini, de 27 años de edad, con respecto al asunto. Cabe recordar que, en el último mercado de pases, el equipo de la capital inglesa hizo un intento concreto por llevarse a Montiel pero la oferta que le envió a River no fue suficiente a nivel económico.

Posteriormente, Lanzini volvió a referirse a su posible retorno al equipo Millonario: "Decidir o plantearse el futuro es difícil. Me encantaría poder volver a River, extraño salir al Monumental, vivir el día a día y escuchar las canciones, pero la verdad es que acá estoy feliz y todavía estoy aprendiendo". 'Manu' debutó en River en el año 2010 y recientemente compartió que le quedó la espina de no haber podido ser dirigido por Marcelo Gallardo, ya que fue transferido justo después del desembarco del 'Muñeco'.

Lee También