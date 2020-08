Tiembla Atalanta: Mbappé estará con PSG en los cuartos de la Champions

En la Copa de Francia, el primer encuentro oficial para Paris Saint-Germain en la reanudación de la temporada 2019/20, Kylian Mbappé se lesionó por una fuerte patada: "esguince de tobillo con lesión del ligamento externo", fue la información del parte médico del club parisino días después de la final.

Era prácticamente un hecho que se iba a perder los cuartos de final de la Champions League, que serán nada menos que mañana ante Atalanta. No obstante, la conferencia de prensa previa al encuentro, Thomas Tuchel dio grandes noticias para los fanáticos del equipo campeón del fútbol francés.

"Si se entrena bien y si no pasa nada particular, Mbappé estará con el equipo este miércoles", manifestó el entrenador del PSG. La mejor noticia para podía recibir el equipo horas antes de enfrentar al conjunto de Bérgamo en el Estádio da Luz.

Cabe recordar que Mbappé, en la presente edición de la Champions League, registra siete partidos jugados y cinco goles marcados. No obstante, en el promedio de minutos la estadísticas es otra: un gol cada 89 minutos jugados. Impacto asegurado en Champions.

Sin embargo, por otro lado, no todas fueron buenas las que dio Tuchel: informó que Marco Verratti no podrá ser de la partida y que, con suerte, podría estar para la próxima eliminatoria. "Debemos tener paciencia con Marco. La semana pasada no podía entrenar, no podía correr. Ayer empezó a entrenar, pero recuperarle para las semifinales queda poco tiempo. Tuvimos mala suerte, se lesionó en un entrenamiento. Ahora estamos en una fase en la que está mejorando y esto es positivo", declaró.

