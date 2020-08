Tomaría el lugar de Lorenzo Insigne: Chucky Lozano podría ser titular ante Barcelona por Champions League

Nápoli afrontó la última jornada de la temporada de la Serie A sin presiones porque ya había conseguido la clasificación a competiciones internacionales gracias al título de la Coppa Italia y así le fue. Goleó 3-1 a Lazio, uno de los principales animadores del Calcio, y se acomodó en la séptima colocación de la tabla.

Sin embargo, hubo una situación del encuentro contra los de la capital que preocupó a Gennaro Gattuso. Sobre el cierre del partido, Lorenzo Insigne sufrió una molestia y se vio obligado a pedirle el cambio al entrenador. ¿Qué significó esto? Que su presencia en el duelo de Champions League entró en dudo.

Foto: Getty Images

Pero este lunes, el club lanzó el parte médico del capitán: "Lorenzo Insigne, quien se lesionó en el partido final contra Lazio el sábado, se sometió a pruebas instrumentales que revelaron una lesión en el paquete del tendón aductor izquierdo largo, con edema óseo. Sus condiciones serán evaluadas día tras día".

Es cierto que Nápoli aún no lo descartó del duelo de vuelta ante Barcelona en España pero es casi un hecho que no podrá estar a disposición. Es decir que ahí aparecería el nombre de Hirving Lozano para reemplazarlo en el once inicial y buscar la clasificación en el Camp Nou el próximo sábado 8 de agosto.

Cabe recordar que, antes del inicio de la pandemia por el coronavirus, el choque de ida de los octavos de final en el San Paolo terminó 1-1 con goles de Dries Mertens y Antoine Griezmann. Es decir que los del sur de Italia necesita conseguir una victoria o un empate con dos tantos o más para avanzar.

