Un distinto: Guido Rodríguez hizo más de 10 dominadas con un papel higiénico

Luego de ser nominado como el mejor jugador del año en la Liga MX, Guido Rodríguez fue comprado por el Real Betis de España.

Desde que llegó a suelo europeo, nada bueno le pasó al mediocentro argentino. Allí, no es titular y está peleando el puesto.

Sin embargo, Guido no deja de entrenarse para estar a su máximo nivel, ni el Covid-19 lo para. Estando en cuarentena, el ex América se entrena para no perder ritmo.

Con lluvia, Guido entrena igual

En esta ocasión, subió un video a su Instagram haciendo un reto llamado 10 toques challenge, el cual consiste en hacer 10 jueguitos con un papel higiénico, subirlo a la historia y nominar a otros usuarios.

Guido Rodríguez se entrena durante la cuarentena.

Rodríguez fue nominado por Damián Pérez, defensor argentino que actualmente milita en el Sporting Gijón.

Lee También