Un histórico del United se la pudrió a Di María: "Aquí no jugó una mier..."

Debido a la crisis por el COVID-19, se actualizaron los valores de cada jugador. Y hoy por hoy, según Transfermarkt, Mbappé es el jugador más caro del mundo. . 1⃣ Mbappé (180M). 2⃣ Neymar y Sterling (128M). 3⃣ De Bruyne, Kane y Mané (120M). 4⃣ Sancho (117M). 5⃣ Messi (112M). . (Todos los valores están en euros).

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on May 7, 2020 at 9:05am PDT