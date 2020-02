Luego de quedar eliminado de la Supercopa de España fruto de la derrota ante Atlético Madrid, Barcelona determinó que el ciclo de Ernesto Valverde al mando de la institución había llegado a su fin.

Eligiendo velozmente a Quique Setién como su reemplazante, el Txingurri se despidió del conjunto Blaugrana con un puñado de títulos bajo el brazo.

"No pienso en si me he sentido injustamente tratado. A mí me interesa que voy a mirar adelante y no mirar hacia atrás"



Rompiendo el silecio a poco más de un mes de ser destituido de su cargo, Valverde recordó sus épocas como DT Culé y afirmó: "Entrenar al Barcelona ha sido una suerte increíble. Sé qué supone entrenar allí desde todos los puntos de vista y estoy encantado de haber estado allí".

Manifestando que sabe cómo funciona y se maneja el entorno en el cual trabaja, el entrenador español explicó: "Cuando firmas el contrato ya sabes que todo depende de los resultados y que el entrenador siempre va a ser el responsable".

Analizando su abrupta salida del elenco de la Liga Española, el director técnico en cuestión aseguró: "No pienso en si me he sentido injustamente tratado. Entiendo que se pregunte por eso, pero de lo que se trata es de pasar página y no dar vuelta. A mí me interesa que voy a mirar adelante y no mirar hacia atrás".

Dejando su futuro en manos del destino, Ernesto dio indicios de su próximo destino y cerró: "Me gusta hacer cosas raras, quizá una aventura extraña. Mira, cuando Iniesta me comentó que iba a ir a Japón...”.

