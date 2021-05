Video: Guardiola se puso a llorar al hablar de Agüero

Fue una jornada histórica para el Manchester City. El equipo inglés jugó hoy su último partido en la temporada 2020/21 de la Premier League, torneo en el cuál se había coronado campeón varias fechas atrás luego de sacar una enorme ventaja por sobre sus contrincantes.

El Everton fue la última víctima del conjunto dirigido por Pep Guardiola, que le propinó una paliza a su rival tras vencerlo por 5 a 0 en el Etihad Stadium. Pero el encuentro tuvo un tinte agridulce debido a la presencia de Sergio Agüero.

Es que el máximo goleador histórico del club jugó hoy su último partido como local con la camiseta de los citizens. El argentino, uno de los más grandes ídolos de la ciudad, jugará la próxima temporada en el Barcelona y abandonará Inglaterra tras 10 años rindiendo al máximo nivel.

Pep Guardiola fue su entrenador en las últimas temporadas y si bien nunca le garantizó la titularidad absoluta, la presencia del goleador parece haber calado profundo en el catalán. Al finalizar el partido, el DT dialogó con la prensa y se emocionó al hablar de su excapitán.

Guardiola - Kun Agüero. Anteúltimo capítulo de la relación. "Me ayudó muchísimo. No podemos reemplazarlo", dice llorando. pic.twitter.com/WQPsRsf46Y — Pablo Brunetto (@pablobrunetto) May 23, 2021

"Lo amamos mucho. Es una persona especial para nosotros. No es solo el jugador, es el ser humano. Me ayudó muchísimo. No podemos reemplazarlo. No podemos. Hay muchos jugadores que nos ayudaron, David Silva, pero...", dijo antes de quebrarse. ¡Hermoso momento!

Lee También