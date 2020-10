Benzema, filmado prendiendo fuego ¿a Vinícius?: "Juega en contra nuestra"

Cuando todo indicaba que Real Madrid se encaminaba a una nueva y dolorosa derrota por Champions League, Karim Benzema y Casemiro, dos de sus referentes, se hicieron presentes en el área rival a instantes del final del partido para regalarle un empate agónico al conjunto de la Liga Española.

Aunque el plantel comandado por Zinedine Zidane no tuvo las cosas muy en claro, lo cierto es que el mismo también se atrevió a ir en busca de una alegría a pura fuerza y actitud. En algunos momentos del encuentro, pese a ello, todo indica que hubo algunos elementos que fueron reprobados por sus compañeros.

En las últimas horas, Telefoot difundió un pequeño video donde se puede divisar a Karim Benzema y Ferland Mendy dialogando en el túnel y a la espera de salir al campo de juego. El portal francés, por su parte, insistió que el artillero criticó en la misma a nada más ni nada menos que Vinícius.

Aguardando por los jugadores del Borussia Mönchengladbach, Benzema supuestamente le pidió a su compatriota que no se asocie con el atacante de Brasil. "Él hace lo que quiere", disparó el goleador, quien aparentemente estaba disconforme con el nivel de su colega.

Exteriorizando su fastidio, Karim, aún charlando con Mendy, le pidió al defensor que no se asocie con el ex Flamengo. "Hermano, no juegues con él. Madre mía. Él juega contra nosotros", lanzó el atacante.

