Vignolo fulminó a Nelson Semedo: "Es menos que Buffarini y Montiel"

Nelson Semedo se consolidó como titular en la formación de Quique Setién, por encima de Sergi Roberto. Principalmente, por lo que genera en ataque y no por su papel defensivo.

Hoy Bayern Múnich lo exigió más que nunca en defensa y mostró todas sus dificultades y, para colmo, atacó muy poco.

"CREO QUE A BARCELONA LO PUEDE SALVAR UNA RAMA DE GUARDIOLA COMO XAVI"#FOXRadio - La opinión del @PolloVignolo luego de la histórica eliminación del cuadro culé de la #ChampionsxFOX por 8-2 ante Bayern München. pic.twitter.com/OaZGHjUTK2 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 14, 2020

En el comienzo de Fox Sports Radio, Sebastián Vignolo criticó más que nadie al lateral derecho azulgrana.

"Barcelona tiene jugadores de mucho nombre. Ahora también tiene jugadores que, perdonénme, me parece un milagro que estén jugando en el Barcelona. He visto muchos partidos del Barcelona. No soy el periodista deportivo que más partidos ve, pero siempre que puedo miro al Barcelona", empezó el Pollo.

Por último, sentenció: "Yo no recuerdo partidos buenos de Semedo. No los tengo. Me parece un lateral normal. No es más que Montiel, no es más Buffarini".

Palazo para un jugador que vale cuarentena millones de euros y por el que Barcelona desembolsó más de 35 millones en 2017.

