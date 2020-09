Vignolo le puso suspenso al caso Messi: "No es tan así..."

Llegó la calma, pero después del huracán, para el Fútbol Club Barcelona. El pasado lunes, Lionel Messi les comunicó vía burofax que su intención era dejar el equipo que lo vio nacer.

Pasaron los días y también los rumores. Y hoy la opción más viable parece ser... su permanencia en el blaugrana.

Los motivos son diversos. La familia, un eventual ¿carpetazo?, que no haya un comprador dispuesto a desembolsar semejante suma. Al fin y al cabo, todo parece indicar que seguirá jugando en la ciudad condal.

Esta tarde, Sebastián Vignolo abrió su programa dando su parecer sobre la situación que atraviesa el capitán de la Selección.

"Cuidado que muchos dan esta historia por cerrada y no es tan así. Hoy a la mañana estuve hablando con alguien [...] muy cercano que me decía "hay que estar en la cabeza de Leo" porque uno va pasando por distintos estados de ánimo", contó el Pollo.

Oscar Ruggeri, campeón del mundo con la Selección en 1986, hizo un enfoque más familiar y lanzó: "Para muchos de nosotros es intocable porque hoy por hoy es el mejor. Cuando entra a la casa, no es el mejor de todos. No es el Messi ídolo. Es el padre de familia. Después se te plantan los pibes y no sé como hacés. Se te planta la familia. Te dicen en la mesa 'Vení, sentate. ¿Cómo es esto?'. No decide Leo solo. Más allá de quién sea él, en la mesa es una opinión más".

"CUIDADO QUE MUCHOS DAN CERRADA LA HISTORIA DE MESSI CON BARCELONA Y NO ES TAN ASÍ" #90MinutosFOX - @PolloVignolo insistió con la posibilidad de que el crack argentino siga en el Blaugrana la próxima temporada. pic.twitter.com/1c0I7Pt2ZR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 3, 2020

