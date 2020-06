Ya nos parecía raro que Real Madrid no entre en acción...

Es, sin dudas, la novela de esta pandemia. Durante toda la época de cuarentena total por el coronavirus, de lo único que se habló en los grandes medios de Europa fue del interés de Barcelona por Lautaro Martínez. Que ya estaba todo cerrado, que el sueño del Toro era jugar con Lionel Messi, su ídolo y compañero en la Selección Argentina.

Justamente, en diálogo con el diario Sport, La Pulga había elogiado al ex-Racing el mes pasado: "Es un punta muy completo: es fuerte, gambetea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota". Y aseguró: "Si soy sincero no sé muy bien si hay o no negociaciones ahora mismo por él, no tengo ni idea".

Durante las últimas semanas se especulo que ya estaba todo cerrado. Por ahora, no. Inter quiere que Barcelona pague muchísimo dinero por su figura. El elenco Culé, logicamente por la situación económica mundial, está buscando otra forma de ficharlo.

Y si faltaba algo, Real Madrid se sumó a la pelea. Según publicó el diario Sky Italia, el club Merengue quiere aprovechar cómo se viene dilatando la negociación para intentar robarle el fichaje al elenco Blaugrana. ¿Cómo lo lograrán? Por ahora, preguntando condiciones.

"En cualquier caso, el movimiento del Real Madrid puede entenderse únicamente como un elemento de presión para encarecer el traspaso de Lautaro al Barça, club que a día de hoy sigue siendo el gran favorito para hacerse con el 'Toro'", cerró el diario Sport.

Lee También