Habiendo arribado a mediados del 2019 al Barcelona, Frenkie de Jong logró asentarse rápidamente y comenzar a trabajar a la par de las exigencias que implica defender la camiseta del cuadro Culé.

Además de poder acoplarse al estilo de juego distintivo de la institución, da la sensación que el hombre de los Países Bajos también pudo hacer lo mismo a la hora de relacionarse con sus compañeros.

Demostrando estar en sintonía con nada más ni nada menos que Lionel Messi, el ex Ajax se convirtió en uno de los principales socios de La Pulga dentro del campo de juego cada vez que le tocó jugar junto al argentino.

En diálogo con NOS, el mediocampista, haciendo referencia a la relación generada con el artillero, manifestó: "Por supuesto que a veces hablo con él".

"Pero no es que me siente con él durante media hora y le hable de fútbol en profundidad. No hago eso con otros jugadores y tampoco lo hacía en el Ajax", manifestó Frenkie marcando distancias con respecto al grado de confianza que existe con el oriundo de Rosario.

Exteriorizando brevemente los asuntos de los cuales habla con Messi cada vez que tiene la oportunidad, de Jong cerró: "En las conversaciones sobre fútbo, él indica principalmente lo que quiere. No seré yo quien le diga cómo quiero que juegue".

Lee También