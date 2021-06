Murió, volvió a la vida y habló: Las palabras de Eriksen tras desplomarse en la Eurocopa

Christian Eriksen pegó un susto tremendo a sus familiares, amigos, fanáticos del fútbol y el deporte en general luego de desplomarse en pleno partido entre Dinamarca y Filandia sin razón aparente, generando minutos de tensión, sufrimiento y dolor en la Eurocopa 2020.

Sobre el final del primer tiempo, el futbolista del Inter de Milán recibió el esférico pero no pudo controlarlo, pues inmediatamente trastabilló hasta caer al césped sin moverse, obligando al staff médico presente en el recinto a actuar de manera inmediata.

Fueron momentos de alta tensión y nerviosismo, lo peor que pudo pasar, sucedió, Eriksen había fallecido por algunos minutos, pero los médicos lograron traerlo a la vida para llevarlo al hospital en búsqueda de estabilizar su salud mientras sus rostros continuaban expresando gestos atónitos.

Christian Eriksen siendo atentido por el cuerpo médico de Dinamarca (Foto: Getty)

Las palabras de Christian Eriksen

El médico de la selección Dinamarca confirmó que se había ido, por ello, le practicaron un masaje cardíaco para darle una segunda oportunidad. Ahora, se encuentra estable, hospitalizado y a la espera de entender qué pasó, sobre todo por tratarse de una persona joven, sana y deportista.

Martin Schoots, agente de Eriksen, afirmó que el jugador comentó: “Quiero entender lo que me pasó”. “¡Ya estoy listo para volver a entrenar!”. De esta manera, el ambiente tenso pasa a ser de calma por instantes mientras que, como Eriksen, todos quieren entender qué sucedió exactamente.

Deseos de pronta recuperación hacia Christian Eriksen (Foto: Getty)

Sin embargo, no sabemos si podrá jugar nuevamente, pues Sanjay Sharma, médico de Eriksen durante su estadía en Tottenham afirmó que no sabe si podrá volver a jugar. "Murió, aunque fuese por algunos minutos, pero murió ¿un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no".

