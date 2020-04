Escuchá, Guardiola: un jugador del City postergó su retiro y jugará dos años más por culpa del coronavirus

Pese a que los primeros casos de su aparición fueron reportados en China a finales del pasado 2019, el coronavirus, en el transcurso de un puñado de semanas, se instaló de lleno en la gran mayoría de territorios del planeta. Sembrando el caos y dejando a su paso miles de muertos e incontables casos confirmados, el COVID-19 también se dio el lujo de poner en jaque a nada más ni nada menos que la economía mundial, haciendo que el planeta se adentre en un proceso de recesión de cara al futuro.

Al tener caracterísiticas altamente contagiosas, los países, lógicamente, se vieron obligados a comenzar a tomar acciones de prevención para evitar la expansión de la pandemia en cuestión. Siendo los deportes uno de los principales motivos vinculados a la alta congregación de gente. Inglaterra, por su parte, decidiendo saltearse dicho accionar y cortar de raíz uno de sus principales problemas, determinando así que la Premier League estará suspendida hasta nuevo aviso cuando la situación en el mundo se comience a normalizar.

El belga defiende la camiseta del City desde mediados del 2015 (Foto: Getty)

Los futbolistas, por su parte, al no contar tampoco con la posibilidad de continuar trabajando de forma agrupada y junto a sus compañeros de equipo y correspondiente Cuerpo Técnico, se vieron forzados a trasladar su estilo de vida hacia sus hogares. Adaptándose al delicado momento de vive el mundo, los jugadores armaron gimnasios en sus casas para ejercitarse allí y poder mantener su estado físico de cara al retorno oficial de sus actividades -hasta el día de hoy, con fecha incierta y poco clara-.

Al cambiar abrúptamente con su manera de vivir la vida entre constanes viajes por tren y vuelos a otros países, muchos futbolistas confesaron que están padeciendo la cuarentena obligatoria. Uno de los casos más explícitos, por ejemplo, es el de Kevin De Bruyne. El belga, a través de una transmisión mediante su cuenta de Instagram, confesó que el proceso de confinamiento y la falta de actividad por culpa del mismo lo llevaron a elegir extender por varios años la fecha de su retiro de las canchas.

En diálogo con varios amigos suyos, el futbolista del Manchester City, admitiendo que el aislamiento generó él el deseo de no volver a estar su casa y seguir jugando al fútbol, admitió: "Después de este confinamiento, no podré estar en casa". Entrando en detalle con respecto a su decisión, el atacante de Los Cityzens, confirmando que le comunicó la resolución a su pareja, agregó: "Le he dicho a mi esposa que voy a jugar dos años más". Habiendo arribado a mediados del 2015 al elenco de la Premier League, el futbolista se convirtió rápidamente en una de las piezas más importantes del equipo comandado técnicamente por Pep Guardiola.

¿Se retirará allí?

