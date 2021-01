Liverpool FC, un club con mucha historia

Desde que John Houlding le dio vida en 1892, Liverpool Football Club creció sin prisa y sin pausa, lideró el fútbol inglés por varias décadas hasta ganarse el respeto de todos sus rivales y, más temprano que tarde, comenzó de a poco a conquistar Europa con logros internacionales.

Por su parte, la institución británica también fue generando pasión y afinidad con sus seguidores e hinchas, motivo por el cual la unión pasó de sincera a inquebrantable y la canción de cancha titulada You Will Never Walk Alone es el fiel reflejo de dicha unidad.

A continuación, las historias y curiosidades de un conjunto modelo que marcaron varios puntos de inflexión, negativos y positivos, dentro y fuera del terreno de juego, y que dejaron varias huellas en el camino rumbo al éxito deportivo y social.

Primero azul y blanco, luego rojo

Thiago Alcántara luce la camiseta titular toda roja de siempre.

Fuente: Getty Images

Liverpool Football Club nació en 1892 con una camiseta azul y blanca, pero un par de años después el conjunto pasó a ser blanco con rayas rojas durante 70 años hasta la temporada 1964/1965 cuando llegó Bill Shankly al banco de suplentes.

"Vestir de rojo tuvo un enorme efecto psicológico, por primera vez vi un resplandor, como un fuego ardiendo", afirmó el por entonces director técnico del plantel profesional tras un victoria por 3 a 0 ante Anderlecht en la vieja Copa de Europa como local, el día del debut de la playera toda roja.

El clásico de Merseyside

El derby de Liverpool ante Everton tiene mucha historia. Fuente: Getty Images

Everton y Liverpool siempre han sido, son y serán eternos rivales por compartir la misma ciudad desde la fundación de cada club hasta la actualidad. Desde el 27 de septiembre de 1902, fecha del primer partido oficial con victoria 3 a 1 de los toofies, hasta hoy se vieron las caras 237 veces y desde 1962 de forma ininterrumpida en la elite siendo el derby más jugado del país.

Por otro lado, el otro detalle que hace diferente y especial al duelo de Merseyside es que este partido es conocido como el más explosivo e indisciplinado de Inglaterra debido a que es el de más expulsiones desde 1992.

Más de 100 años de historia

El Anfield Road siempre luce repleto de gente. Fuente: Getty Images

54074 asientos desde la última remodelación en 2014 hacen del estadio Anfield Road un reducto de los más grandes e imponente de Gran Bretaña. Con planes actuales de ampliación a 61 mil espectadores, sigue siendo una fortaleza para el anfitrión.

Los 4 costados de la cancha tienen un nombre particular cada uno: The Kop, The Main Stand, The Sir Kenny Dalglish Stand y The Anfield Road End, más un par de accesos llamados Bill Shankly y Bob Paisley.

No todo es fútbol...

El hipismo es otra de las atracciones de la ciudad. Fuente: Getty Images

El Grand National, una de las pruebas más tradicionales y con más importancia de la historia del deporte, se disputa desde 1839 en el hipódromo de Aintree, a 9 kilómetros del centro neurálgico de Liverpool.

Salió de Liverpool y nunca llegó

El histórico barco previo a hundirse en el agua. Fuente: Getty Images

Con partida desde el puerto de Liverpool en 1912, el famoso transatlático llamado Titanic que nunca llegó a atracar en el muelle The Royal Albert Dock, en el corazón del condado de Lancashire, llevaba consigo la palabra Liverpool en la popa.

La misma fue lo último que se vio al sumergirse en el fondo del Océano Atlántico norte tras chocar de costado con un iceberg.

A un kilómetro de distancia

La panorámica muestra la cercanía de ambos estadios. Fuente: Getty Images

Tanto el estadio Anfield Road (Liverpool) como el reducto Goodison Park (Everton) están separados por media milla de distancia aproximadamente, ubicados en el margen derecho del río Manly.

Al igual que las canchas de Racing Club e Independiente de Avellaneda, en Argentina, como las del Dundee United y del Dundee FC, en Escocia, ambos escenarios ingleses son de los pocos clubes en estar muy cerca uno del otro.

The Kop

Personas agitando las banderas detrás del arco sur. Fuente: Getty Images

En el lado Sur del estadio Anfield Road se encuentra la tribuna llamada The Kop, la más célebre del mundo debido a la canción You Will Never Walk Alone, y a la cual se ubican los aficionados más fanáticos del Liverpool.

Con capacidad para 30 mil personas paradas previo a la temporada 1994/1995, la misma fue remodelada para reducirla a 17500 asientos.

Una relación temporal y congelada

Muchos futbolistas han vestido ambas camisetas. Fuente: Getty Images

Más allá de la rivalidad clásica por compartir sitio físico y la cercanía de los estadios, tanto Everton como Liverpool poseen una increíble particularidad que los mantiene unidos hasta hoy: cada equipo realizó más transferencias de forma directa con el club ajeno que con cualquier otra institución de la federación inglesa de fútbol.

Sin embargo, y dando ventaja, los toofies decidieron congelar y cancelar los traspasos con su enemigo futbolístico entre 1959 y 2000, mientras que los Reds hicieron lo mismo pero entre 1961 y 1982.

Bill Shankly, el jefe

Líder por naturaleza, sacó del pozo futbolístico a los Reds. Fuente: Getty Images

Luego de años no decorosos para el elenco británico, el arribo desde Huddersfield Town del jefe y ex entrenador Bill Shankly en 1959 fue sinónimo de rescate ya que el club británico estaba en segunda división.

783 compromisos dirigidos, 2 FA Cup, ascenso en la campaña 1961/1962, 3 ligas locales, primera vez en torneos internacionales, 1 Copa UEFA y 3 Charity Shield hasta 1974 ha sido el palmarés y el currículum del mencionado salvador en su paso por los Reds.

You Will Never Walk Alone

Mardsen hizo famoso su single en los años 60. Fuente: Getty Images

La famosa canción en cuestión se originó gracias a una propuesta de Gerry Mardsen, vocalista del grupo musical local Gerry and Pacemakers, a Bill Shankly, la cual se basaba en sacar al mercado un sigle en 1963 de la versión de una melodía de Carrusel de 1945.

Cuando el entrenador la escuchó, invitaron al plantel completo al programa televisivo The Ed Sullivan´s show para interpretarla en vivo y, en ese momento, nació la histórica canción You Will Never Walk Alone.

Por acá pasaron The Beatles

Histórico pub de Liverpool donde brillaron muchas bandas. Fuente: Getty Images

Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Liverpool es The Cavern Club, el bar más famoso de todos y, posiblemente, del mundo entero. Tan popular y conocido es, que la banda musical local The Beatles tocó allí en 292 oportunidades.

63 títulos y contando...

El Mundial de Clubes es uno de los últimos títulos del club. Fuente: Getty Images

En total, desde su fundación en 1892, Liverpool FC ha conquistado 63 copas, de distinta índole y relevancia, entre las cuales se destacan 19 ligas locales, 6 UEFA Champions League y un Mundial de Clubes.

Pero sin lugar a dudas, el último gran objetivo que estuvo trunco por 30 años ha sido la Premier League, torneo liguero que cambió su formato y su nombre a inicios de los años 90, y que le era esquivo desde ese entonces.

Bob Paisley, el dueño de los años 70

Traigan vitrinas que, con Paisley, copas sobran. Fuente: Getty Images

21 campeonatos ganados entre 1974 y 1983 por el ex entrenador Bob Paisley lo colocan en uno de los sitios más altos de la vida del club rojo: 3 Champions League, 1 Copa UEFA, 6 ligas y 3 copas de liga consecutivas generaron un claro dominio local e internacional en la década de 1970.

Joe Fagan, el rey de los años 80

El sucesor de Paisley continuó con el dominio dentro y fuera de Ingaterra.

Fuente: Getty Images

Para no ser menos que su colega, el también ex director técnico Joe Fagan prosiguió el reinado del Liverpool FC durante la década de 1980 tras conquistar los siguientes trofeos: el triplete en 1983, liga y copa local en 1986, Premier League 1988, FA Cup 1989 y la anteúltima liga doméstica en 1990.

Política y fútbol, la peor combinación

La final contra Boca nunca llegó a jugarse. Fuente: Getty Images

Problemas de calendario y la insistiencia del presidente de Boca Juniors Alberto José Armando resultaron ser las causas falsas para no disputar el partido por la Copa Intercontinental de 1977 ni el de 1978 como campeones europeo y sudamericano, respectivamente.

Sin embargo, la verdadera razón por la cual el duelo final nunca se disputó ha sido que Liverpool nunca quiso viajar a un país en dictadura como Argentina ni provocar reacciones populares vinculadas con el conflicto en puerta de las Islas Malvinas.

Roy Clemence, de ídolo a leyenda

Previo y posterior a su deceso, su figura está presente. Fuente: Getty Images

Si de arquero históricos se trata, el mejor en la vida del elenco rojo fue el inglés Roy Clemence, también seleccionado internacional, quien lamentablemente murió el 15 de noviembre de 2020 por un cáncer de próstata detectado en 2005.

3 Champions League, 470 partidos atajados en el elenco británico, integrante del equipo del siglo 20 del Liverpool y medalla de la Orden del Imperio Británico en 1987 por sus servicios al fútbol resultaron sus máximos logros individuales y colectivos a lo largo de su carrera deportiva.

Tragedia y derrota

La década del 80 fue dominada por los hooligans. Fuente: Getty Images

La famosa y fatal tragedia de Heysel, Bruselas, ciudad en la que se llevó a cabo la final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus, acabó con la vida de 7 personas y 600 espectadores terminaron heridos.

A pesar de la cantidad abismal de hinchas ingleses e italianos lesionados en las tribunas, y algunas víctimas fatales, el partido decisivo se jugó y lo ganó el conjunto tanto por 1 a 0.

Y cuatro años después...

Los globos reflejan el número de decesos en Hillsborough. Fuente: Getty Images

Si para el Liverpool habían finalizado los episodios negativos y rápidos de olvidar o digerir, la respuesta fue no: en 1989, en Hillsborough, tuvo lugar el duelo contra Nottingham Forest en a cancha de Sheffield Wednesday por las semifinales de la FA Cup (triunfo 3 a 1 para los Reds).

Para colmo, otra vez la violencia dijo presente y el club inglés se vio envuelto indirectamente en el peor desastre de la historia de Gran Bretaña a nivel deportivo a causa de 96 muertes y 766 heridos de gravedad. Este episodio marcó un antes y un después en la eliminación defiitiva de los hooligans en el fútbol.

This is Anfield

Un cartel que intimida y potencia al mismo tiempo. Fuente: Getty Images

El letrero con la frase This Is Anfield, idea del ex director técnico Bill Shankly, que los locales siempre tocan justo antes de jugar cualquier partido significa una religión y sirve para que el rival sepa lo que le espera: 90 minutos de infierno.

Steven Gerrard, el último emblema

Líder nato y futbolista exepcional, el volante marcó una era. Fuente: Getty Images

Desde 1998 hasta 2015, el ex volante Steven Gerrard vistió únicamente los colores del Liverpool FC a pesar de algunas ofertas que no tardaron en llegar durante todo ese lapso temporal.

El ex mediocampista de 40 años, quien también disputó 3 Mundiales y 3 Eurocopas con su selección, no ganó la Premier League, su sueño pendiente, pero sí levato una Champions League 2005, 2 FA Cup, 2 Community Shield, 3 copas de liga, 2 supercopas europeas y una Copa UEFA en 2001, lo que hace un total de 11 galardones a nivel clubes.

Club con acento norteamericano

John Henry junto con su esposa tras obtener la UCL. Fuente: Getty Images

Antes de la venta al grupo empresario estadounidense Fenway Sports Group en 2010, el momento financiero y futbolístico del equipo inglés no era el ideal o esperado. El cambio de década trajo estabilidad dentro y fuera del verde césped.

Los propietarios de la franquicia Boston Red Sox de béisbol quisieron adquirir las acciones del Liverpool en su totalidad y, con su llegada, los títulos importantes renacieron, algo que trajo calma y tranquilidad a la exigente afición roja.

Del 0-3 a gritar campeón

La alegría de Risse lo dice todo: quinta Champions League. Fuente: Getty Images

Tras varios años sin conquistar Europa, el conjunto rojo cantó victoria continental en 2005 en una final electrizante e inolvidable disputada en Estambul, Turquía, ante el poderoso Milán de Italia.

Luego de un primer tiempo para no recordar y con 3 goles en contra, los dirigidos por el español Rafa Benítez igualaron las acciones y, en los penales, el arquero polaco Jerzy Dudek se vistió de héroe para darle la quinta corona europea de su historia.

Club con escala mundial

La hinchada roja es el jugador número 12. Fuente: Getty Images

Gracias a un estudio realizado por la agencia Euroamericas Sport Marketing hace unos años, se llegó a la conclusión de que Liverpool es una de las instituciones con mayor número de seguidores del planeta.

71 millones de aficionados colocan al conjunto británico en el puesto 8 sobre una decena de equipos seleccionados para este análisis.

Fernando Torres, el goleador sin corona

El Niño paseó sus goles por Anfield Road. Fuente: Getty Images

El ex futbolista profesional español Fernando Torres dejó una huella muy especial en el club inglés gracias a sus 81 goles en 142 partidos oficiales desde su arribo en 2007 hasta su partida al Chelsea en 2011.

El Niño, con 15 asistencias en la institución, es el novato con mayor cantidad de dianas en la historia de la Premier League (28 pases a la red en la primera temporada) y su mejor noche fue, sin dudas, la goleada 4 a 0 que él inició ante Real Madrid en Anfield Road por Champions League 2008/2009.

Jürgen Klopp, el revolucionario

Con su arribo, los Reds modificaron su identidad. Fuente: Getty Images

Desde su llegada en 2015, el entrenador alemán Jürgen Klopp cambió el destino y la mentalidad de la afición y los jugadores de los Reds para siempre, y los números lo avalan: es el director técnico más ganador de la historia del club en la Premier League con 127 victorias en 196 encuentros dirigidos.

El ex Borussia Dortmund superó la cifra record del español Rafa Benítez con 126 triunfos en 228 duelos. El top five lo completan Gérard Houllier (112 en 228), Roy Evans (87 en 184) y Brendan Rodgers (63 en 122).

Histórica remontada

El partido con Barcelona fue la clave del éxito. Fuente: Getty Images

La última Champions League obtenida por los Reds en 2019 tuvo un duelo que encaminó el camino rumbo a la consagración continental: la inolvidable goleada por 4 a 0 sobre Barcelona en el partido de vuelta de semifinales como local de la mano del holandés Wijnaldum y del belga Origi, un doblete cada uno.

Sin los lesionados Salah, Firmino y Keita, el conjunto de Jürgen Klopp dio vuelta la serie (habían perdido la ida por 3 a 0 en el Camp Nou) y grabó en los libros de fútbol una de las páginas más gloriosas del club.

Rey europeo por sexta vez

Salah ya metió el primer tanto, de penal, contra Lloris. Fuente: Getty Images

Luego de 14 años de sequía europea y un algunos intentos frustados, el 2 a 0 ante Tottenham en la final y de la mano del alemán Jürgen Klopp en el banco de suplentes, Liverpool consiguió su sexta Champions League.

Dicho campeonato le permitió jugar y ganar el Mundial de Clubes a fin de 2019 frente a Flamengo de Brasil por la mínima diferencia con gol del atacante brasilero Roberto Firmino en Qatar.

Y llegó la ansiada Premier League

30 años pasaron para que la sequía se corte. Fuente: Getty Images

Esquivo por 3 décadas consecutivas, la Premier League 2019/2020 fue la primera que arribó sin escalas a las vitrinas del Liverpool gracias al enorme trabajo del entrenador teutón Jürgen Klopp.

6 fechas iniciales con victoria (record absoluto del club), últimos 9 choques con triunfo, una sola derrota hasta la jornada 31 (ante Watford por 3 a 0), ventaja indescontable de 25 puntos sobre el escolta Manchester City (la más grande de la historia) y 104 unidades sobre 38 cotejos oficiales hacen de la liga 19 en su historia, una de las más estupendas.

No necesitó 38 fechas

Los de Klopp gritaron campeón en la fecha 31. Fuente: Getty Images

El campeonato liguero de 2020 que el plantel dirigido por Klopp cosechó vino con un dato indiscutible que viste más de cuerpo entero al logro obtenido porque nunca antes un equipo inglés se había consagrado campeón del torneo local con tanta antelación desde 1888 hasta hoy: 7 jornadas antes.

Campeón en pleno verano

Único campeón liguero en junio por la epidemia. Fuente: Getty Images

La consagración en la Premier League 2019/2020, debido a la pandemia por coronavirus, se postergó más de lo esperado y se terminó confirmando en junio, pleno verano europeo, algo sin precedentes en la historia del fútbol británico.

Lee También