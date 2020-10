La autocrítica de Modric tras perder en el debut de Champions League

Después de perder el fin de semana contra el Cádiz, Real Madrid hoy enlazó su segunda derrota al hilo al caer en el debut por la Champions League.

En el primer partido copero del Alfredo di Stéfano, mientras el Santiago Bernabéu se remodela, los de Zinedine Zidane la pasaron muy mal contra el Shakhtar Donetsk.

Minutos después de la derrota por 3-2, que para los 40 minutos era de 0-3 en contra, Luka Modric hizo una fuerte autocrítica.

"No hemos estado a la altura de la competición. Ahora tenemos que mejorar. Es obvio. Nos faltó confianza en el primer tiempo y tenemos que seguir", sostuvo.

Además, agregó: "No hay tiempo para lamentarse. Tenemos que ser mejores en otros partidos. No hemos entrado bien en el partido. Luego mejoramos, pero hoy no fue suficiente para revertir la situación".

Por último, con la mente en El Clásico ante Barcelona del sábado sentenció: "Tenemos que estar juntos. El próximo partido viene rápido y tenemos que hacerlo mejor".

