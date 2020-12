Desde Messi hasta Sergio Ramos: los 10 jugadores que el 1 de enero pueden firmar con otro club

Este año nos golpeó a todos y generó mil y una incertidumbres desde todos los aspectos. En ello, los clubes de fútbol no estuvieron exentos.

El próximo viernes, es decir el 1 de enero, todos los jugadores que terminan sus contratos a mediados del 2021 podrán firmar precontratos con otros clubes para irse gratis de sus equipos cuando finalicen sus respectivos vínculos.

Así es el ejemplo de 10 cracks que podrían hacerlo: en algunos casos se esperan que renueven, en otros que negocien y en los últimos en que firmen con otros clubes. Sin dudas, todos ellos darán que hablar en las próximas semanas.

Hakan Calhanoglu

El mediocampista del Milan es una de las máximas figuras del elenco de Stefano Poli, que marcha líder de la Serie A y siendo el único equipo de las cinco grandes ligas de Europa que se mantiene invicto. Sin duda, su salida del Rossoneri sería un golpe a la ilusión de los fanáticos de volver a pelear en lo más alto del Calcio.

David Alaba

Una de las novelas del mercado de pases y que se disputan Real Madrid y Barcelona. El histórico lateral del Bayern Múnich tiene claro que no renovará y le pondrá fin a un ciclo de doce años en el club bávaro (diez como profesional). Viene de ser campeón de la Champions League, donde había perdido el puesto con Alphonso Davies. Quiere volver a tener protagonismo y dos de los mejores clubes del mundo podrían devolvérselo.

Georginio Wijnaldum

En medio de una temporada donde Liverpool la ha pasado mal con las lesiones, el mediocampista holandés vio más minutos que nunca con Jürgen Klopp, quien empuja por renovar su contrato sí o sí. Desde el mercado de pases pasado que se barajó con su salida. Barcelona, que era uno de los candidatos a negociar su traspaso, se haría un festín si le hace firmar un precontrato para tenerlo gratis en julio.

Memphis Depay

A Ronald Koeman le gusta esto. Cuando llegó, el hoy entrenador del Barcelona lo pidió para reemplazar a Luis Suárez, a quien por momentos en esta temporada lo ha extrañado horrores y aún sin conocerlo. El delantero y capitán del Lyon no renovará su vínculo, pero en el club francés lo tienen en claro: prefieren venderlo en enero a un valor bajo que dejarlo ir gratis en julio. Sería un bombazo que no firme con el club azulgrana.

Ángel Di María

Paris Saint-Germain, después de su mejor temporada en la historia, ha entrado en un camino del que todavía está buscando salir: no trajo jugadores de jerarquía, nunca suplió las bajas de Edison Cavani y Thiago Silva y ahora echó a Thomas Tuchel. Aunque se espera que renueve, la partida del Fideo sería un golpe para un vestuario que tiene jugadores repletos de ofertas para irse a jugar a ligas más competitivas.

Sergio Agüero

Está claro que el 2020, como el de tantos otros futbolistas, ha sido el peor de su carrera como futbolista, aunque en su nueva faceta de streamer no podría decir lo mismo. Sufrió un par de lesiones que lo sacaron prácticamente de competencia con el Manchester City. Hoy su futuro es realmente una incógnita, pero para Pep Guardiola, en su mejor versión, es una pieza clave. Es ídolo y máximo goleador histórico de los Ciudadanos, si se va libre sería un golpe a la institución.

Luka Modric

Con 35 años, el mediocampista croata tiene en claro que está jugando sus últimas temporadas al máximo nivel. Igualmente, nadie duda que todavía es una de las figuras del Real Madrid de Zinedine Zidane, quien le tiene un aprecio gigante y que lo ha potenciado a los mejores momentos de su carrera como profesional. Su futuro es una incógnita, pero Florentino Pérez tiene la última palabra de todo.

Gianluigi Donnarumma

Apenas 21 años tiene el arquero italiano y ya han sido varias las veces en que ha apretado al máximo sus negociaciones con Milan para renovar. Es de lo mejor del equipo de Poli y, aunque se ha demorado la renovación, está claro que sería un escándalo que el Rossoneri deje ir libre a un arquero que vale más sesenta millones de euros.

Sergio Ramos

Tema de Estado en Madrid. Para hace un mes, las noticias que llegaban desde España eran que las negociaciones entre el defensor y el Real Madrid no parecían llegar a un buen puerto. No obstante, si hay algo que sabe Florentino Pérez es negociar y no podría dejar ir al jugador más determinante del equipo de Zinedine Zidane. El capitán firmaría por dos temporadas más.

El Diez y capitán del Barcelona es el caso emblemático de este ranking. Mientras se habla que Paris Saint-Germain y Manchester City están detrás de suyo, el delantero ha empezado a recuperar la sonrisa en el club de sus amores. No obstante, todo parece que se definirá a fines de enero, cuando haya elecciones presidenciales y se siente a ver si realmente hay un proyecto del que quiera ser parte o no.

