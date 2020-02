Una vez culminado el encuentro ante el Borussia Dortmund por los octavos de final de la Champions League, Neymar no dudó siquiera un instante exteriorizar su disgusto para con el Cuerpo Técnico del PSG.

Dejando al desnudo su fastidio por la decisión tomada de resguardarlo hasta el cruce de Champions League y no darle minutos en los cotejos previos, el atacante de Brasil disparó: "Es difícil quedarse cuarto partidos sin jugar. No fue elección mía, fue algo del club, de los médicos. Ellos tomaron esta decisión, no me gustó. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía muedo y fui yo quien lo sufrió al final".

Habiendo de por medio recibido un sinfín de críticas, este miércoles apareció una noticia que bien podría actuar como defensa para el equipo comandado por Thomas Tuchel.

Según reportó L'Equipe a través de su sitio web, el ex Barcelona, luego de su ausencia en la goleada por 6 a 1 ante el Dijon en la Copa de Francia, decidió no entrenarse pese a que así lo había dispuesto el entrenador de la institución.

Lógicamente, como era de esperarse, la confrontación ocurrida no ayudó en absolutamente nada para mejorar las tensa relación que involucra desde hace un tiempo al futbolista y el director técnico del conjunto parisino.

