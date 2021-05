Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO: Cuotas, pronósticos, cuándo y dónde ver en USA el partido por LaLiga Santander 2021

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO ONLINE: Este sábado, ambas escuadras se enfrentarán en el partido de la fecha 35 de LaLiga Santander 2021 desde la cancha de Camp Nou. El partido será transmitido por beIN Sports y Fanatiz en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para cuándo y cómo ver EN DIRECTO de este evento.

Atlético de Madrid sigue manteniendo su liderazgo en la tabla pero la diferencia con el segundo, tercer y cuarto lugar es de solo dos puntos, por lo que están enfocados en ganar los tres puntos para aumentar la brecha. Sin embargo, Simeone declaró que no buscará contar con un equipo más ofensivo sino que declaró el viernes: “Venimos jugando con una idea bastante marcada. A veces nos salió bien y otras no tanto. Intentaremos acercarnos a todo lo que venimos haciendo durante la temporada”.

Barcelona, por su parte, se encuentra en peligro dado que una derrota más puede fuera de la carrera por el título a falta de tres partidos. Sin embargo, el Barca comunicó a través de sus redes sociales que mañana se realizará una ceremonia de quien fue su tercer máximo goleador. Luis Suárez declaró lo siguiente: “Fuimos compañeros. Hoy, rivales. Pero siempre amigos”.

Cuándo y a qué hora juega Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO en USA

Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO se dará este 8 de mayo a las 7:15 hs (PT) / 10:15 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el estadio Camp Nou.

Día: 8 de mayo

Lugar: estadio Camp Nou

Horario por país Barcelona vs. Atlético de Madrid

Estados Unidos: 7:15 hs (PT) / 10:15 hs (ET)

Perú: 09:15 a.m.

Colombia: 09:15 a.m.

Ecuador: 09:15 a.m.

México: 08:15 a.m.

Argentina: 11:15 a.m.

Chile: 11:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Uruguay: 11:15 a.m.

Dónde ver Barcelona vs. Atlético de Madrid en EE.UU.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz

Argentina: ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Chile: ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Andina

Internacional: Bet365, Facebook Live

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Sur

Perú: ESPN Sur

España: Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga

Uruguay: ESPN Sur

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur

Barcelona vs. Atlético de Madrid pronósticos en USA:

Barcelona es el favorito por excelencia de las casas de apuestas en Estados Unidos para ganar este partido por una enorme diferencia de más de 490 puntos. Atlético de Madrid tendrá un difícil partido y sus posibilidades son muy bajas, tiene mayor probabilidad de empatar.

Resultados Barcelona -130 Empate +270 Atlético de Madrid +360

*Cuotas cortesía de FanDuel.

