Lo ocurrido con Luis Rubiales ha sido blanco de críticas en las últimas horas. Ahora, en medio de la lluvia de señalamientos, ha llegado alguien de peso a respaldar al presidente de la RFEF. La leyenda del fútbol alemán, Karl-Heinz Rummenigge ha hablado de la polémica.

Durante la entrega de las medallas a la Selección de España tras la consagración en el Mundial Femenino, el presidente de la RFEF le robó un beso a la futbolista, Jennifer Hermoso. Esto detonó una inmensa polémica.

Han sido muchas las críticas contra Luis Rubiales. El dirigente español tuvo que salir a disculparse públicamente y, ahora, ha aparecido la primera gran figura del fútbol mundial a respaldarlo en medio de la tormenta.

Rummenigge bancó a Rubiales

Durante una entrega de premios en Hamburgo, Karl-Heinz Rummenigge salió a minimizar lo ocurrido. “No creo que haya que exagerar. Cuando te proclamas campeón del mundo, pues te emocionas. Y lo que hizo allí estuvo, con todo mi respeto, absolutamente okay. Recuerdo que cuando ganamos la Champions la última vez, llegué a besar a hombres, no en la boca, pero sí de alegría“.

Las palabras del ex CEO de Bayern Múnich y actual miembro del comité ejecutivo de la UEFA, difieren de la postura de Donata Hopfen, ex directora general del órgano liguero DFL. “Si los dos no persiguen la misma intención, se trata de un comportamiento muy difícil. Y, desde mi punto de vista, no es aceptable y así se ha comentado. Puede ser invasivo y así es como se percibió“.