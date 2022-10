El FIFA 23 sigue avanzando en su recorrido a tal punto de que ya se conocen las cartas que habrá en el RTTF (Road To The Finals / Road To The Knockouts) en Ultimate Team. Tras esto, te contamos, a continuaición, cuándo salen, qué jugadores estarán y todos los detalles.

+¿Qué son las cartas de jugadores RTTF?

Los jugadores Road To The Knockouts que habrá en UT son una serie de cartas dinámicas especiales y limitadas, que estarán relacionadas con los torneos de UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Europa Conference League.

Teniendo en cuenta el rendimiento que puedan llegar a tener en la vida real, estas cartas pueden mejorar durante la fase de grupos de los torneos de la UEFA. En primer lugar, estos jugadores cuentan con un aumento en sus valoraciones y atributos, pero aún pueden mejorar más adelante si logran, junto a sus equipos, avanzar en las competiciones mencionadas anteriormente.

+¿Qué jugadores están en RTTF?

DFC: Konaté - 85 (Liverpool, Francia)

- 85 (Liverpool, Francia) DFC: Süle - 87 (Borussia Dortmund, Alemania)

- 87 (Borussia Dortmund, Alemania) DFC: Bremer - 86 (Juventus, Brasil)

- 86 (Juventus, Brasil) LD: Wan-Bissaka - 84 (Manchester United, Inglaterra)

- 84 (Manchester United, Inglaterra) CAI: Gosens - 84 (Inter, Alemania)

- 84 (Inter, Alemania) MC: Valverde - 87 (Real Madrid, Uruguay)

- 87 (Real Madrid, Uruguay) MC: Lemar - 86 (Atlético de Madrid, Francia)

- 86 (Atlético de Madrid, Francia) MI: Simon - 82 (FC Nantes, Nigeria)

- 82 (FC Nantes, Nigeria) MCD: Zambo Anguissa - 84 (Napoli, Camerún)

- 84 (Napoli, Camerún) MCD: Bennacer - 85 (Milán, Argelia)

- 85 (Milán, Argelia) MCO: Ødegaard - 86 (Arsenal, Noruega)

- 86 (Arsenal, Noruega) MCO: Müller - 88 (FC Bayern de Múnich, Alemania)

- 88 (FC Bayern de Múnich, Alemania) MCO: Lucas Paquetá - 85 (West Ham, Brasil)

- 85 (West Ham, Brasil) ED: Messi - 92 (París Saint-Germain, Argentina)

- 92 (París Saint-Germain, Argentina) ED: Raphinha - 86 (FC Barcelona, Brasil)

- 86 (FC Barcelona, Brasil) ED: Ikoné - 83 (Fiorentina, Francia)

- 83 (Fiorentina, Francia) ED: Kulusevski - 85 (Tottenham Hotspur, Suecia)

- 85 (Tottenham Hotspur, Suecia) EI: Foden - 88 (Manchester City, Inglaterra)

- 88 (Manchester City, Inglaterra) EI: Terrier - 85 (Rennais FC, Francia)

- 85 (Rennais FC, Francia) DC: Aubameyang - 89 (Chelsea, Gabón, República Gabonesa)

- 89 (Chelsea, Gabón, República Gabonesa) DC: Gerard Moreno - 87 (Villarreal CF, España)

- 87 (Villarreal CF, España) DC: Schick - 87 (Leverkusen, República Checa)

+¿Cómo se consiguen estas cartas?

Las cartas de este tipo se pueden conseguir, en sobres, el tiempo que dure su lanzamiento: del 7 al 14 de octubre. Por otro lado, también se puede adquirirlos en el mercado de transferencias, aunque contarán un precio elevado de valor.