El argentino tiene todas las papeletas para llevarse el premio esta noche en París, así como para quedar en lo más alto de la tabla de campeones de unos The Best donde nadie supera sus registros.

Lionel Messi, a horas de también dominar The Best

París volverá a ser la sede central del fútbol mundial esta noche cuando FIFA entregue una nueva edición de sus premios The Best en una ceremonia donde Lionel Andrés Messi puede seguir agrandando su historia. Tras dominar e imponer marcas nunca antes vistas en el Balón de Oro, La Pulga puede repetir dicho hecho en unas horas.

En Paris 8e Arrondissement y en una gala donde el máximo ente del fútbol mundial volverá a desmarcarse del Balón de Oro, Lionel Messi compite con Kylian Mbappé y Karim Benzema por un reconocimiento al mejor del año que por supuesto, se encuentra más que marcado por la final del mundo ganada en Qatar meses atrás. El 18 de diciembre, última fecha que entra en las valoraciones de FIFA para elegir a sus ganadores.

En unas horas previas marcadas por el morbo de verle nuevamente junto a Joan Laporta o por lo que apunta a ser una ausencia completa de Real Madrid en la gala, los rumores de una nueva coronación del argentino en las noches de gala del deporte rey abarcan todo. Fabrizio Romano y Mundo Deportivo no dudan, Messi se llevará el The Best del 2022 y dicho hecho le convertirá en historia viva del trofeo.

Por encima de todos

Fundado en 2016 y con nombres como Cristiano Ronaldo o Robert Lewandowski como máximos ganadores, Lionel Messi se encuentra a horas de levantar su segundo The Best tras haber conseguido dicho galardón en el 2019. Único jugador nominado a cada edición de los premios, La Pulga será, tal y como ocurre en el Balón de Oro, quien mejores números acumule esta noche en caso de que todo siga su curso.

Sería el segundo The Best de Messi, mismos que CR7 o Lewandowski pero con una gran diferencia: nadie acumula mejores números en votos o en la tabla general de los premios. Lionel, tres veces segundo y una vez completando el podio, calienta para ser no solo el mejor jugador del 2022 o uno de los máximos ganadores del premio de la FIFA, sino quien mejores prestaciones tenga en un premio que salvo sorpresa, volverá a tener al rosarino como rey. El ‘10’ sigue haciendo historia.