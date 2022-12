FIFA confirmó la fecha de la premiación de los Premios The Best y la apertura de las votaciones.

FIFA anunció la fecha de los premios The Best 2022: ¿cuándo comienza la votación?

El Mundial de Qatar 2022 pone fin a las grandes competiciones del año y, desde FIFA, se preparan para la primera ceremonia de premios individuales del próximo año. La máxima institución del fútbol mundial ha confirmado la fecha de la ceremonia de los Premios The Best.

Los Premios The Best inician con los eventos de galardones individuales del mundo del fútbol. La FIFA reconocerá a los mejores futbolistas del año 2022 y se conocerán a los sucesores de Robert Lewandowski y Alexia Putellas, que se llevaron el premio en la pasada edición del galardón.

Vale recordar que los Premios The Best son el resultado de la separación de FIFA y France Football. La organización del fútbol mundial y la revista francesa fusionaron el Balón de Oro y el Premio al Jugador Mundial de la FIFA entre 2010 y 2015. Tras la separación, el premio de FIFA pasó a ser The Best.

Por medio de sus redes oficiales, FIFA confirmó la fecha de la ceremonia de premiación de The Best, que se llevará a cabo a inicios del año 2023. "El 27 de febrero endrá lugar la entrega de los FIFA Best Football Awards 2022, que premiarán a los jugadores más destacados del mundo". Las votaciones se abren el 12 de enero del próximo año.

¿Quién es el favorito?

Karim Benzema fue el ganador indiscutido del Balón de Oro. Sin embargo, su ausencia en el Mundial de Qatar 2022 podría ser determinante en lo que parecía una clara candidatura al premio The Best al Mejor Futbolista Masculino del Año. Habrá que esperar hasta febrero para conocer al ganador.