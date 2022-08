Joan Capdevila Méndez (Tárrega, España, 1978) es un nombre que habla por sí solo. Líder de algunos de los mejores equipos que se hayan visto en clubes de la talla del Deportivo de La Coruña,Villarreal o Espanyol de Barcelona, el campeón del Mundo con España en Sudáfrica 2010 charló en exclusiva con Bolavip en una entrevista donde la máxima cita de este deporte destaca por todo lo alto.

Pieza clave en aquella generación dorada que levantase la Copa del Mundo en el Soccer City de Johannesburgo un 11 de julio del 2010, Joan Capdevilla nos abrió las puertas de su casa para charlar sobre una carrera de ensueño que llegó a su punto más alto en tierras sudafricanas. Más de 12 años después, el recuerdo de aquella cita se mantiene imborrable, así como el deseo de seguir aportándole a un fútbol que pocas veces vio tanto carácter en una banda izquierda por LaLiga.

¿A qué se dedica actualmente?

“Ahora estoy trabajando en relaciones institucionales en el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona. Un cargo que me llegó hace más o menos tres años y del que me encuentro muy contento de estar en el club y de aportar mi granito de arena”.

Forbes le entrevistó hace unos días, ¿Ha cambiado tanto la industria del fútbol en estos años?

“El fútbol va evolucionando como la vida misma. Ahora mismo los deportistas en sí evolucionan y deberían tener una formación para el día de mañana porque el futbol no es para siempre, uno se retira bastante joven. Hay mucha tela que cortar después y formarse para el día de mañana es clave”.

¿Qué cambiaría de la industria del fútbol?

“Ahora mismo cambiar algo es difícil, para eso están los expertos. Todo siempre se puede mejorar, al fin y al cabo el deporte en si siempre busca la mejora y el espectáculo. El fútbol ha evolucionado mucho en los últimos años con la tecnología también, se está adaptando a los tiempos que corren. Evoluciona a pasos agigantados, pero no se como será el fútbol del futuro”.

Será una de las cartas de ‘Héroe’ en FIFA 23…

“Un honor por supuesto, sobre todo por mis hijos (risas), que me puedan ver. La verdad me hace mucha ilusión, es un orgullo a nivel personal poder estar ahí y esperáremos que salga el nuevo FIFA para verla”.

¿Se vio tentado por ser entrenador?

“Hice el curso con varios exjugadores en la federación española, pero no es porque quisiese retírame y ser entrenador, sino más bien para adquirir conocimiento y formarme. No es lo mismo el fútbol desde adentro que desde afuera. A día de hoy no lo descarto, pero estoy muy bien en el Espanyol. A todos nos gustaría entrenar a nivel profesional, pero también me gusta mucho a nivel formativo con los niños que quieran hacer deporte”

Villarreal es uno de los que mejor trabaja en este sentido, ¿Son el modelo a seguir?

“No todos pueden fichar por 100 millones de euros. Villarreal es un ejemplo para todos en el fútbol español, europeo y mundial. No será un club muy grande, pero trabajan muy bien y no es necesario tener 500 empleados para conseguir resultados. Son un ejemplo para otros equipos y veo también un gran trabajo de cantera en el Espanyol, están saliendo grandes jugadores (yo salí de ahí) y son modelos a seguir. Los clubes que no pueden fichar a golpe de talonario le están sacando mucho provecho a su cantera. Es el futuro”.

Cavani, ¿Le gustaría verle en La Cerámica?

“Ayer leí que también estaba por el Valencia. Son jugadores de talla mundial y si vienen a LaLiga mucho mejor. Si Villarreal lo necesita, encantado. Al final en España queremos ver a los grandes futbolistas y ¿Qué vamos a descubrir con Cavani? Es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, es de talla mundial. Ojala pueda aterrizar en LaLiga, sería muy bueno para el espectáculo”.

Competir contra Messi o CR7...

“Son mega estrellas y es difícil, tienes en frente a los mejores del mundo pero a la vez es un privilegio poder jugar contra ellos. Poder contarle a mis hijos que he competido contra futbolistas como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo es algo muy bonito. A uno siempre le gusta jugar contra los mejores del mundo. Lo ideal sería tenerlos de compañeros (risas), pero jugar contra ellos es una pasada. A día de hoy se echa de menos”.

Los últimos meses antes de un Mundial...

“Son días donde tienes que aprovechar al máximo los partidos con tu club, te tienes que mostrar. Siempre puede haber sorpresas en la lista, por lo que yo intentaba en mi etapa como jugador dar un plus más. Si fuese en verano a lo mejor regulas, pero a menos de 100 días se busca agradar y creo que los jugadores van a apretar un poco y hacer lo mejor posible para meterse en el Mundial”.

¿Habrá un mayor riesgo de lesiones?

“Pues no lo sabemos, nunca nos hemos encontrado en una situación así. Yo creo que todo se encuentra preparado y organizado desde principios de temporada. Todos saben que hay un torneo en diciembre, por lo que clubes y jugadores se preparan. Habrá lesiones como en todas las temporadas pero no por el hecho de que haya un Mundial en el medio. Hoy en día todo está preparado al detalle, no creo que influya”.

¿Que recuerda de aquella España 2010?

“Que fuimos campeones del Mundo. Está claro que ha pasado el tiempo pero la nostalgia siempre esta ahí, de vez en cuando ves un video por el móvil y recuerdas como lo ganaste. Fue un torneo que no es el mismo que te lo cuente a lo que se vive ahí. Estuvimos 30 días no solo en los partidos sino también en convivencias, entrenamientos, momentos de ocio etc. Fueron 30 días donde estuvimos un grupo de e amigos y jugadores en una experiencia que jamás olvidare, que es difícil de explicar y que tuvo final feliz”.

¿Alguien de esa generación que le sorprendiese?

“No teníamos una estrella o un jugador de referencia, lo que yo destaco era el grupo, fue lo más importante sin dudas. Si bien teníamos a David Villa, que fue goleador del torneo, o a Iker Casilla, Gerard Piqué, los Xavi e Iniesta, lo más que más destaco y lo que nos llevó al éxito fue el grupo. Todos sabíamos nuestro rol y entendimos que el grupo fue la clave para conseguir el Mundial. Con que solo 1 de 23 hubiese ido en otra dirección se nos hubiera fastidiado el plan. Destaco el grupo, sin dudas”.

¿Qué se siente levantar una Copa del Mundo?

“Es brutal, brutal. Con palabras es muy difícil explicarlo. Cuando la vi en el estadio vi que brillaba mucho y se me pasaron muchas cosas por la cabeza, como el hecho de verla por televisión muchos años a tenerla ahí. Pensaba que era ahora o no verla nunca más. La primera imagen que tengo es que le di un beso, fue un amor a primera vista”.

¿Puede la de Luis Enrique dar el golpe?

“Claro que sí, claro que se puede. España es una de las candidatas, como otras muchas. De las 32 solo va a ganar una, pero posibilidades hay y si bien no será fácil, todo se puede. Al final son detalles los que definen todo, pero creo que España esta capacitada para hacer un buen torneo y por que no soñar con jugar una final y ganarla”.

¿Hay algún Capdevilla en esta selección?

“Hombre yo creo que hay mejores (risas). El lateral izquierdo está muy bien cubierto y reñido, hay muchas alternativas. Será una de las posiciones más duras para la lista. Tienen mes y pico o dos para mostrarse”.

La distancia entre las selecciones de Conmebol y UEFA...

“No se la verdad. No sé si es justo o no, pero es verdad que llevan cuatro mundiales seguidos. Todos tienen derecho a disfrutar de esta cita tan importante”.

Scaloni intentará romper con esa racha, ¿Se le veía madera de entrenador en el Deportivo?

“Si te digo la verdad no, pero estoy encantado de que le vaya bien. De verdad lo digo, jamás hubiera imaginado que fuese seleccionador de Argentina, jamás. Al final el fútbol tiene estas cosas, con trabajo y constancia todo se puede. Por suerte veo que es mejor entrenador que jugador (risas) y la verdad que en Coruña vivimos momentos entrañables. Él conectaba muy bien con la grada, era un jugador que se entregada al máximo y creo que Argentina necesitaba un entrenador que muestre esa garra y que sea competitivo. De verdad me alegra muchísimo que Scaloni hay conseguido una Copa América después de tanto tiempo y le deseo lo mejor siempre, se merece todos mis respetos como ex compañero”