De un lado España, Portugal y Ucrania, del otro Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, en medio una FIFA que en poco más de 12 meses debe decidir por que camino apostar. El Mundial del 2030 empiezan a moverse por el viejo continente, donde confirman a Bolavip lo que viene por delante en una jornada clave de cara a seguir formalizando todo ante Zúrich.

Mientras más de uno sigue especulando con la candidatura que podría llegar desde ese trienio formado por Arabia Saudita, Egipto y Grecia, desde la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, sede central de la RFEF y donde Aleksander Ceferin estuvo presente ayer para mostrar su apoyo a Luis Rubiales, se viene una reunión clave para que la propuesta de UEFA siga luchando ante CONMEBOL por la edición más emblemática de las Copas del Mundo. El centenario en juego.

“Se dará información a las candidaturas para los próximos pasos a seguir. Es una reunión importante, viene gente de clubes, de federaciones territoriales, de Ayuntamientos y de comunidades autónomas”, confirman desde la Real Federación Española de Fútbol sobre lo que empezará a acontecer en unos minutos desde la capital. Palabras oficiales a Bolavip.

Dia de confirmaciones

Tal y como adelantasen los compañeros del Diario AS, la RFEF se reúne hoy para definir las 14 ciudades candidatas a albergar la Copa del Mundo 2030. Por supuesto que todo tendrá que ser aceptado por FIFA, pero las charlas que se darán al medio día resultan claves para entender que sedes tendría en España de cara a una edición del Mundial donde habrá que sumar dos estadios más de Portugal (todo apunta a Da Luz de Lisboa y Do Dragao de Porto), así como una de Ucrania que todavía no ha sido definida por los hechos que se toman el Este de Europa desde hace más de un año. Kiev por supuesto, el objetivo de todas las partes.

Balaídos en Vigo, Riazor en La Coruña, El Molinón de Gijón, San Mamés en Bilbao, Anoeta en San Sebastián, La Romareda en Zaragoza, Camp Nou de Barcelona, RCDE Stadium del Espanyol, Santiago Bernabéu del Real Madrid, Metropolitano del Atlético, Mestalla en Valencia, Nueva Condomina de Murcia, La Cartuja de Sevilla, La Rosaleda en Málaga y Gran Canaria en la Isla de La Palma, los estadios que fueron seleccionados hasta aquí por la RFEF y que verán como uno queda descartado en unas horas.

La Real Federación Española de Fútbol empieza a moverse de cara a vencer a CONMEBOL en esa lucha por el Mundial del 2030 que tiene en vilo al viejo y nuevo mundo. Confirman a Bolavip que la reunión de esta tarde se hace crucial para marcar la hoja de ruta no solo de cara a cumplir con todas las exigencias de FIFA antes de la votación, sino igualmente para empezar a trazar los pasos a seguir para preparar un país entero para el que puede ser el evento deportivo más importante de su historia.