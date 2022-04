El sorteo del Mundial de Qatar 2022 ha dado a conocer los grupos de competencia y los emparejamientos. El azar permite que haya algunos partidazos para no perderse durante la cita mundialista. Aquí te contamos cuáles son los mejores partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo para no perderse.

Las mejores selecciones del mundo se verán las caras en Qatar 2022. Todavía faltan poco más de siete meses para que dé inicio el Mundial donde Qatar y Ecuador serán los protagonistas del partido inaugural y de un partidazo que promete. El local buscará mostrar al mundo su poderío, mientras que Ecuador querrá ser la sorpresa de un grupo que también integran Países Bajos y Senegal.

En el Grupo B también habrá duelos para seguir con atención. Inglaterra vs. Estados Unidos en la segunda jornada también promete por ser, en teoría, los favoritos para quedarse con el grupo. Sin embargo, si en el repechaje UEFA clasifica Gales o Escocia podríamos estar ante un duelo 100 por ciento británico ante Inglaterra. Cualquiera sea el caso promete ser un partidazo para no perderse.

En el Grupo C, se producirá un clásico en los Mundiales: Argentina enfrentará a México, un partido que ya tiene su historia en las últimas Copas del Mundo donde la 'Albiceleste' ha tenido mejores resultados. Pero no será el único duelo para seguir, ya que Argentina con Lionel Messi como figura definirá el grupo ante la Polonia de Robert Lewandowski. Los dos últimos finalistas por el premio a The Best y el Balón de Oro paralizarán el mundo con su duelo, que puede definir el futuro de ambos en Qatar 2022.

Los europeos son protagonistas de los Grupos D, E y F donde apuntan a ser favoritos para clasificar. Francia vs. Dinamarca reeditarán su duelo de Rusia 2018 nuevamente; mientras que España vs. Alemania, dos candidatos al título, animarán el grupo E con su partido en la segunda jornada. En tanto, en el F, dos semifinalistas del último Mundial, Bélgica vs. Croacia se verán las caras en lo que podría ser un duelo definitiorio para la clasificación.

Por último, cabe destacar lo que puede hacer Brasil. Suiza será uno de los rivales más duros y buscará hacerle la vida imposible al 'Scratch' en el Mundial. En tanto, en el Grupo H, Portugal vs. Uruguay apunta a ser un duelazo, aunque también 'La Celeste' ante Ghana puede resultar un partidazo, sobre todo por su antecedente, el ocurrido en el Mundial 2010 que fue histórico por la mano milagrosa de Luis Suárez, el penal errado de Asamoah Gyan y la definición de pique de Sebastián 'El Loco' Abreu.

Partidazos para la fase de grupos de Qatar 2022