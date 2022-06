A sus 37 años llega la posibilidad de un último baile, de luchar por un torneo que le ha dado más dolores de cabeza que alegrías y que supone hoy el único certamen que sus brazos no han levantado todavía. Cristiano Ronaldo y Portugal ya se preparan para una Copa del Mundo en Qatar donde los lusos llegarán con una extraordinaria lista de convocados.

Fernando Santos tendrá un bendito problema, pues la Selecção das Quinas arribará a Oriente Medio con un inmejorable margen de elección para constituir una lista de 23 figuras que mire alto en Qatar. Uruguay, Ghana y Corea del Sur serán los primeros rivales a vencer en una Copa del Mundo que supondrá la octava participación de Portugal en la gran cita de la FIFA.

24 de noviembre vs. Ghana, 28 de noviembre vs. Uruguay y 2 de diciembre vs. Corea del Sur será el calendario de una selección que mezcla experiencia, juventud y potencia en un equipo donde por supuesto, la figura de Cristiano Ronaldo se muestra intocable. El máximo goleador en la historia de este deporte y del mundo de las selecciones ya dejó caer en varias ocasiones que su aventura con Portugal terminará en los desiertos de Doha.

No será una tarea fácil elegir a los 23 convocados, pero pocos cuentan con un abanico de posibilidades tan amplio como Fernando Santos. Con un recambio generacional que poco a poco se toma a los lusos, el seleccionador ya empieza a perfilar una lista donde todos jugarán para que CR7 sigue rompiendo marcas en Qatar.

Llega la hora de cerrar ciclo para el delantero, así como para una generación de futbolistas que tras conquistar la Euro en 2016 y la Nations League tres veranos atrás, pone sus ojos en un Copa del Mundo donde por medio del esfuerzo y el trabajo en equipo, tanto Portugal como Cristiano Ronaldo se ilusionan con dar una nueva sorpresa.

Posible lista de convocados de Portugal

Arqueros:

Rui Patricio

Diogo Costa

Rui Silva

Defensores:

Diogo Dalot

Pepe

Domingos Duarte

Danilo Pereira

Raphael Guerreiro

Nuno Mendes

Joao Cancelo

Mediocampistas:

Renato Sanches

Palhinha

Joao Moutinho

Bruno Fernandes

William Carvalho

Otavio

Gonçalo Guedes

Rubes Neves

Bernardo Silva

Delanteros: