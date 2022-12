Entre tantos premios de reconocimiento individual, FIFA se encarga de entregar "The Best", del cual vamos a conocer de qué se trata.

¿Qué es el Premio The Best que otorga la FIFA y cuándo es la próxima entrega?

Como cada fin de año o comienzo de uno nuevo, los reconocimientos anuales suelen decir presente en el mundo del fútbol. Los mismos son mayormente individuales y generan cierto prestigio extra para aquellos jugadores que lo reciben. Si se trata de un galardón que la FIFA organiza y celebra, la trascendencia es claramente mayor.

En ese sentido, lo que se aproxima es el Premio "The Best", del cual vamos a conocer de qué se trata, el origen del mismo, quién fue el más reciente ganador, el máximo vencedor del premio y cuándo será su próxima gala de entrega.

¿Qué es el Premio The Best?

"The Best" es un premio individual cuyo fin es reconocer al mejor jugador de la temporada en una distinción creada en 2016. ¿Qué categorías incluye? Jugador y jugadora del año, entrenador o entrenadora del fútbol masulino y femenino, como también los mejores arqueros o arqueras, al igual que el reconocimiento como mejor formación del año, denominado "XI Mundial FIFA/FIFPro".

¿Cuál es su origen? The Best reemplaza al ex FIFA Balón de Oro (creado en 2010), además de que no tiene vínculo con el Balón de Oro que organiza France Football, ya que amas entidades continuaron cada uno por su lado tras la disolución en 2016, por lo que fueron seis ediciones en la cual combinaron hasta el Jugador Mundial de la FIFA (fundado en 1991) para desembocar todo en un solo trofeo.

A partir del nombramiento de los correspondientes candidatos, The Best es elegido por las votaciones de los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales (cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero), resaltando que cada uno de ellos deben integrar las federaciones afiliadas a la FIFA entre los cinco continentes. Ninguno o ninguna puede elegir al jugador o jugadora de su mismo país. El propósito de la elección es la tarea desempeñada tanto en su club como en el combinado selectivo.

¿Quién ganó el último The Best y quién lo logró en más ocasiones?

Robert Lewandowski fue el hombre que ganó el último premio The Best, imponiéndose contra Lionel Messi y Mohamed Salah. Sin embargo, tanto el polaco como Cristiano Ronaldo obtuvieron el galardón en dos ocasiones, siendo los máximos en ese sentido por encima de la "Pulga" y Luka Modric, los restantes vencedores de un reconocimiento que lleva seis ediciones.

¿Cuándo es la entrega del Premio The Best 2022?

En un comunicado expresado por las redes sociales oficiales de la entidad, FIFA manifestó que "El 27 de febrero de 2023 tendrá lugar la entrega de los FIFA Best Football Awards 2022, que premiarán a los jugadores más destacados del mundo". Las votaciones van a abrirse el 12 de enero de 2023.