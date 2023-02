Este 18 de febrero se cumplieron exactamente dos meses de la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, tras vencer a Francia en la tanda de penales de un juego que se llevó a cabo en el Estadio Lusail de Doha, cita en la que Randal Kolo Muani tuvo un papel protagónico, principalmente, por la situación que desaprovechó ante Emiliano Martínez sobre el cierre del segundo tiempo extra.

Días atrás el delantero del Eintracht Frankfurt había declarado que la jugada que tuvo para definir el encuentro y que despejó el Dibu, será algo que llevará como una cuenta pendiente. Y ahora, en una conversación que mantuvo con la señal Bein Sport, reveló nuevos detalles de lo que fue aquel 18 de diciembre en la capital del país asiático.

''En la previa me repetía a mí mismo que ya entraría y que no debía preocuparme. No dejaba de repetirme eso. Pero mi participación se adelantó con el tanteador. El entrenador, cuando marcaron el segundo gol, nos mandó a mí y a Marcus Thuram al calentamiento. Realmente estaba muy enojado”, contó Randal Kolo Muani sobre el atmósfera que se vivía en el banco de Francia tras el gol que anotó Ángel Di María.

Sobre el mismo encuentro, el atacante de 24 años comentó que la infracción que cometió apenas ingresado, era parte de su intención por marcarle el rigor a los jugadores albicelestes: “Cuando ingresé, en mi primera pelota cometí una falta. Estaba orgulloso de cometerla porque quería aportar algo de agresión. Tienes que demostrar que quieres, no puedes dejar que te pisoteen así. Y la primera falta que cometí fue para demostrar eso''.