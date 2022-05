Las multas oscilan entre los tres mil a los cien mil dólares, y no hay selección sudamericana que no esté multada, en realidad la lista es tan amplia que en Latinoamerica, casi todos han sido sancionados.

Una vez terminado el proceso regular de las Eliminatorias a la Copa del Mundo, FIFA ha publicado las sanciones impuestas por su Comisión Disciplinaria por incidentes ocurridos en la competencia a todas las selecciones del mundo.

Dada la postura de tolerancia cero de FIFA contra la discriminación, racismo y la violencia en el fútbol, varias asociaciones latinoamericanas han sido sancionadas con más drasticidad que otras.

En Sudamérica no se salvó ninguna, las diez asociaciones miembros fueron castigadas con multas y fuertes llamados de advertencia, Chile ronda los 100 mil dólares en multas por temas de discriminación, algo similar pasa con Honduras que debe cancelar al rededor de 80 mil dólares americanos en multas.

Entre las sanciones más leves están Argentina y Uruguay, dos asociaciones que fueron multadas solo con 10,250 dólares americanos por demorar el inicio de sus últimos dos partidos, el resto de las selecciones están en medio de esos montos de multas por distintas faltas, de organización, seguridad y protocolos rotos en los manuales de FIFA.

Las multas de las selecciones por país

Chile es el país latino más castigado con multas, la ANFP debe cancelar 95 mil francos suizos (aproximadamente $us 98,000) por varias multas, en el patido contra Argentina, se los sanciona por mala conducta de cinco jugagadores del equipo, comportamiento discriminatorio de los aficionados y por que cayeron objetos peligrosos desde la tribuna, además se le suma una multa más por el partido ante Uruguay, donde FIFA establece haber detectado una invasión de campo.

El Salvador en CONCACAF es el equipo más golpeado con lsa multas, según el reporte disciplinario, en el duelo ante Canadá del 2 de febrero se rompió el orden y seguridad por que cayeron objetos al campo y por falta de seguridad en los alrededores del estadio, la multa llega a la suma de 90 mil francos suizos (aproximadamente $us 92,200).

En la lista de castigos duros, sigue Honduras que por actos de discriminación, proyectiles que cayeron en cancha y el uso de bengalas y juegos pirotécnicos, debe cancelar una suma de 70 mil francos suizos (aproximadamente $us 71,730).

Colombia tiene una dura multa de 50 mil francos suizos ($us 51,235) por actos de discriminación en los partidos ante Perú y Bolivia. Perú también fue sancionado por el mismo item en la lucha contra la discriminación con 30 mil francos suizos ($us 30,741).

Brasil debe cancelar, sin contar las multas ya impuestas por aquel encuentro suspendidno ante Argentina, la suma de 20 mil francos suizos ($us 20,495), Bolivia 32,500 francos suizos ($us 33,300), ambos por invasiones al campo y faltas a la seguridad.

Por temas como ivasiones al campo, demoras de inicio de partido o algún tema protocolar, Ecuador tiene la multa de 20 mil francos suizos ($us 24,495), Venezuela con 18 mil francos suizos ($us 18,444), México de CHF 17,500 ($us 17,932) y Panamá de CHF 14,000 ($us 14,345).

Según el detalle público de FIFA las selecciones con multas más leves son: Argentina, que demoró el inicio de los partidos ante Venezuela y Ecuador, por lo que la multa según el artículo 12 del Código de Disciplina de FIFA es de 5 mil francos suizos por partido (aproximadamente $us 10,250), algo similar pasa con Uruguay que demoró el inicio de los partidos ante Paraguay y Perú y debe cancelar la misma multa.

En Sudamérica Paraguay es la que menos multas recibió, solo 6 mil francos suizos ($us 6,148) por seis sanciones individuales al equipo y en toda Latinoamérica, es Costa Rica el país con la multa más leve de todas con solo CHF 3,000 ($us 3,080) por invasión al campo de juego.