La Selección de Brasil continúa en su serie de partidos amistosos en esta fecha FIFA. La Canarinha se encuentra de gira por Asia en sus preparativos para la Copa del Mundo. Sin embargo, no todo parece estar bien en el vestuario, ya que se han hecho virales las imágenes de una supuesta pelea entre Richarlison y Vinicius Jr.

Las cosas no parecen ir del todo bien en el vestuario de Brasil. En las últimas horas se difundieron las imágenes de un supuesto conflicto entre Richarlison y Vinicius en los entrenamientos de la 5 veces campeona del mundo. En ellas se ve claramente cómo los jugadores se tomaban de las camisetas mientras que Neymar, Dani Alves y Lucas Paquetá los separaban.

Si bien no hubo pronunciamiento por parte de la selección, TNT Sports Brasil publicó unas declaraciones del atacante de Everton. "Dijo que no puedo ganar la Champions League, que el Everton va a descender. También que estoy sobrevalorado y me quedé callado. Pero cuando me dijo que Lukaku era mejor que yo, ahí lo perdí".

La fuente añade que el altercado no pasó a mayores y que los futboistas han acabado en buenos términos. Sin embargo, lo ocurrido ha generado un gran revuelo en el entorno de la selección, especialmente luego de que Richarlison publicara las imágenes en sus redes.

¿Fue todo una broma?

El post del jugador de Everton y la forma en la que los futbolistas de la Canarinha comentaron con emojis ha hecho que muchos aseguren que todo se trataba de una broma con los fanáticos. No obstante, el medio antes mencionado señala que el altercado existió.