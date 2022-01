The Best: FIFA anuncia los finalistas a mejor jugador del año

El 2021 ha sido un año con grandes emociones para el mundo del fútbol. FIFA le dará punto final a la temporada de premios el próximo 17 de enero con la entrega de los The Best a lo mejor de ese año. Este viernes quedaron definidas las ternas finales para los galardones a mejor jugador y jugadora.

Hace varias semanas, FIFA había dado a conocer los diez finalistas en las ramas masculina y femenina para los premios a mejores jugadores para los premios The Best. Ahora todo queda reducido a ternas con los más destacados en el año 2021. ¿Quiénes son los elegidos?

Finalistas a mejor jugador

En la rama masculina, el premio The Best a mejor jugador irá para Robert Lewandowski (Bayern Múnich/Polonia), Lionel Messi (PSG-Barcelona/Argentina) o Mohamed Salah (Liverpool/Egipto). Estos tres futbolistas son los finalistas para el galardón que entregará FIFA en los próximos días.

Messi viene de ganar el Balón de Oro entregado por la revista France Football, aunque volverá a luchar por otro premio importante con Robert Lewandowski, quien vuelve a ser favorito luego de una gran temporada y volverá a ganar esta presea como lo hizo en 2020. En tanto, Salah es premiado por su gran segundo semestre con Liverpool.

Finalistas a mejor jugadora

Por el lado del fútbol femenino, Jenni Hermoso y Alexia Putellas (Barcelona/España), y Sam Kerr (Chelsea/Australia) son las tres finalistas a mejor jugadora 2021 para los The Best. Las jugadoras del Barcelona son las grandes candidatas con Putellas sacando más ventaja tras haberse quedado recientemente con el Balón de Oro y el de los Globe Soccer Awards.

Así será la gala de los premios The Best

Los premios The Best se realizarán el próximo lunes 17 de enero donde se conocerán a los mejores jugadores del año 2021. Además de esto, conoceremos a los mejores arqueros, entrenadores, el premio Puskás al mejor gol del año, el once ideal de FIFPRO y la presea al Fair Play. La gala se realizará de forma virtual.