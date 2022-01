Robert Lewandowski se llevó el premio The Best al Mejor Jugador de 2021.

The Best: así quedó el palmarés del premio de la FIFA

La temporada de premios en el fútbol ha llegado a su fin y ya se conoce al gran ganador del premio The Best. FIFA celebró la ceremonia virtual este lunes 17 de enero y se reconoció como Mejor Jugador del Mundo a Robert Lewandowski por segundo año consecutivo.

Luego de que Lionel Messi se quedara con el Balón de Oro, quedaba la incertidumbre sobre si se repetiría o no el ganador en los premios The Best, ya que en todas sus ediciones tuvieron el mismo ganador. Robert Lewandowski ha roto la tendencia y se impuso al argentino y a Mohamed Salah.

Vale recordar que, entre los años 1991 y 2009, el ente con sede en Suiza entregó el premio FIFA World Player, premiación paralela al Balón de Oro. Fue entre 2010 y 2015 que las premiaciones se fusionaron para crear el FIFA Balón de Oro, para luego volver a separarse. En el año 2016, nacieron los premios The Best.

Este lunes se llevó a cabo la séptima edición del premio de la FIFA. Robert Lewandowski y Lioenel Messi llegaban como claros favoritos, aunque no se podía descartar una sorpresa con Mohamed Salah. Finalmente fue el artillero de Bayern Múnich quien se llevó el galardón.

Cristiano Ronaldo (2016)

Cristiano Ronaldo (2017)

Luka Modric (2018)

Lionel Messi (2019)

Robert Lewandowski (2020)

Robert Lewandowski (2021)