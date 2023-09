El picante mensaje contra Messi desde Miami por ser nominado al premio The Best de la FIFA: ‘Le fue muy mal’

El precio de la fama por ser uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. La FIFA dio a conocer que Lionel Messi está nominado al premio The Best como el mejor jugador y de inmediato llegó un mensaje dese Miami contra el ’10’ argentino: “Le fue muy mal”.

Messi competirá contra otros 11 jugadores para ganar el premio al Mejor Jugador The Best y luego de recordar el reglamento de la FIFA para otorgar esta distinción, un periodista de ESPN le envió un mensaje a Leo desde Miami sobre por qué no debe ser el ganador. ¡Oh, oh!

José del Valle, periodista de ESPN que cuenta con más de 65.000 seguidores en X (Twitter), es el otro protagonista de esta historia. “Messi ya no es The Best. Las cosas como son. La FIFA dio a conocer a los futbolistas que aspiran al premio The Best. Lo cual es una clara contradicción porque la FIFA en su reglamento establece que el periodo a considerar para este galardón arranca el 19 de diciembre de 2022 y termina el 20 agosto de agosto de 2023. Es decir, la Copa del Mundo de Qatar, donde Messi la rompió, no entra en consideración“, empezó diciendo el comunicador y los más picante estaba por venir.

José del valle, quien reside en Miami, Estados Unidos, instaló la premisa que lo hecho por Lionel Messi con PSG en la Champions League 2022-23, 4 goles y el mismo número de asistencias antes de ser eliminados en octavos de final, no es mérito suficiente para ganar el premio The Best al mejor jugador.

“Después de ese torneo tan importante (Mundial 2022), ¿qué ha hecho Leo Messi? En el gran escenario de la Champions, con la camiseta del París Saint-Germain, acompañado de figuras de élite como Mbappé y Neymar, a Messi le fue muy mal (…) El verdadero parámetro del fútbol está en la Champions de Europa y no en la Champions de la Concacaf. La FIFA lo establece en su reglamento y en los parámetros. Si Messi gana este premio The Best, este premio perdería todo tipo de credibilidad. Las cosas como son”, concluyó Del Valle.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 3 a 2 contra Sporting Kansas City, Inter Miami jugará contra Atlanta United el sábado 16 de septiembre a las 17:00 ET (18:00 ARG) en un partido en el que Lionel Messi regresará tras ser convocado por la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.