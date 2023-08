Todavía se festeja la conquista de la Copa del Mundo por parte de la Selección Femenina de España. Sin embargo, la polémica se hizo presente por un hecho extradeportivo. El beso de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso se convirtió en lo más comentado de la final del evento mundial.

La presión de la sociedad fue tan grande que el presidente de la RFEF renunciará a su cargo este viernes, tal como lo confirmó As. El mandatario, que además enfrentará una denuncia de agresión sexual por aquel incidente, fue duramente criticado por Isco Alarcón.

El exintegrante de la Selección Española está dando sus primeros pasos con la camiseta de Real Betis, pero se metió en el barro a opinar sobre la polémica. En declaraciones compartidas por Mundo Deportivo, el volante bancó también a la jugadora de Pachuca.

“Si no fue consentido es un abuso de poder. Le mando todo mi apoyo a Jenni Hermoso. Yo no soy el que debe tomar al decisión. Creo que se equivoca, es algo que bajo ningún concepto se debe hacer y menos el presidente de una Federación tan importante“, lanzó el ex Real Madrid.

Y luego arrojó otro dardo por los gestos que se vieron de Rubiales durante la definición de la Copa del Mundo: “Tampoco el comportamiento que tuvo en el palco junto a la Reina. No es muy protocolario, la verdad“.